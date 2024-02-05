Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 2024 dini günler takvimiyle Miraç Kandilinin tarihi de belli oldu. Üç ayların başladığı bu mübarek günlerde vatandaş Miraç Kandili tarihini araştırıyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman? 2024 Miraç kandili hangi güne denk geliyor?

2024 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili için sayılı gün kala Diyanet takvimine göre 2024 yılında Miraç Kandilinin hangi güne denk geldiği araştırılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimiyle birlikte Miraç Kandili tarihi belli oldu. Müslümanlar Miraç Kandili gecesini ibadetle geçirip bol bol dua etmeyi hedefliyor.

2024 MİRAÇ KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet'in 2024 yılı takvimine göre Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü idrak edilecek.