Miraç Kandili nedir?

Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) Allah’ın huzuruna yükseldiği gecedir. Bu gece, İslam alemi için çok önemli ve kutsal bir gecedir. Bu gece, Kuran-ı Kerim’de İsra ve Necm surelerinde anlatılmaktadır. İslam inancına göre, Hazreti

Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, bugün idrak edilecek.

"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

MİRAÇ GECESİNDE BEŞ VAKİT NAMAZ FARZ KILINDI

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.

MİRAÇ KANDİLİ DUASI NEDİR?

Miraç Kandili’nde edilen dualar geri çevrilmez. Haliyle bu gecede bolca dua edilmeli.

İşte kandil gecesi okunabilecek Türkçe dualar:

• Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.

• Allah’ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır. Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin. Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.

• Allah’ım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

• Allah’ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum.

• Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.

• Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.

• Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve (başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum.

• Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl.

Miraç Kandili’nde okunacak duaların sayısı ve şekli kişinin niyetine, imkanına ve tercihine bağlıdır. Önemli olan, bu gecenin kıymetini bilmek, Allah’a yakınlaşmak ve O’nun rızasını kazanmaktır. Miraç Kandili’nde okunacak duaların kabul olması için, samimi, ihlaslı, edepli ve saygılı olmak gerekir. Miraç Kandili’nde okunacak duaların en güzeli, Allah’ın emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmaktır.

KANDİL MESAJLARI

Bu gece, sevdiklerinize güzel mesajlar göndermek isterseniz, İşte size bazı örnekler:

İşte, en güzel Miraç Kandili mesajlarından bazıları:

• Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

• Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

• Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç Kandilin mübarek olsun.

• Tüm dünyadaki zulmün son bulduğu bir gece olması duasıyla… Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

• Rabbimiz bizleri bağışla ki senin adını yayabilmek için bir vesile kılsın elimizde… Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

MİRAÇ KANDİLİNDE NELER YAPILIR?

Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) Allah’ın huzuruna yükseldiği gecedir. Bu gecede, Müslümanlar namaz, oruç, dua, zikir, Kur’an okuma gibi ibadetlerle meşgul olurlar. Ayrıca, sevgi, barış, yardımlaşma, affetme gibi güzel ahlakı yaşamaya ve yaymaya çalışırlar. Bu gece, Allah’ın rahmeti, mağfireti ve bereketi ile doludur. Bu gece, birçok Müslüman için manevi bir temizlenme ve ruhsal bir yenilenme fırsatı olarak değerlendirilir.

Miraç Kandili’nde yapılması tavsiye edilen ibadetler şunlardır:

Kur’an-ı Kerim okumak ve anlamaya çalışmak

• Peygamber Efendimize (sav) bol bol salat ü selam getirmek

• Günahlarımızın bağışlanması için Allah’tan af dileyerek, tövbe ve istiğfar etmek

• Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmek

• Gecenin bir bölümünde teheccüd namazı kılmak

• Seher vaktinde kuşluk (duha) namazı kılmak

• Zikir, tesbih, tahmid, tehlil gibi Allah’ı anmak

• Peygamberimizin (sav) mübarek duası olan Cevşen-ül Kebir’i okumak

• Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmek

• Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmak

• Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmek

• Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmek

• Dargın ve küskünleri barıştırmak

• Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmak

Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetlerin sayısı ve şekli kişinin niyetine, imkanına ve tercihine bağlıdır. Önemli olan, bu gecenin kıymetini bilmek, Allah’a yakınlaşmak ve O’nun rızasını kazanmaktır. Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetlerin kabul olması için, samimi, ihlaslı, edepli ve saygılı olmak gerekir. Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetlerin en güzeli, Allah’ın emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmaktır.

Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetlerin faydaları ise şunlardır:

• Allah’ın rahmeti, mağfireti ve bereketi ile nasiplenmek

• Günahların affedilmesi ve temizlenmesi

• Kalbin yumuşaması ve nurlanması

• Ruhun huzur bulması ve ferahlaması

• İmanın, takvanın ve ahlakın güçlenmesi

• Dua ve niyazların kabul olması

• Hayırlı işler yapmak ve sevap kazanmak

• İslam kardeşliğini pekiştirmek ve toplumsal barışı sağlamak

Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler, sadece bu geceye özgü değildir. Müslümanlar, her zaman ve her yerde bu ibadetleri yapabilirler. Ancak, Miraç Kandili gibi kutsal geceler, bu ibadetleri daha fazla yapmaya ve daha fazla sevap almaya vesile olur. Bu geceler, Müslümanların manevi hayatlarını canlandırmak, Allah’a olan bağlılıklarını artırmak ve toplumlarına daha iyi bireyler olarak hizmet etmek için bir fırsattır.