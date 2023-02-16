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Beşiktaş'ta flaş Miramon gelişmesi. Genç oyuncunun takımından cevap geldi

Beşiktaş, Josef de Souza ve Atiba'nın yokluğunu gidermek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Nacho Miramon için teklif yapan Beşiktaş'a Arjantin kulübünden cevap geldi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 15:51
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Miramon için Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ta flaş Miramon gelişmesi. Genç oyuncunun takımından cevap geldi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ön libero pozisyonu için rotasını Güney Amerika'ya çevirdi.

KULÜPTEN OLUMSUZ YANIT GELDİ
Arjantin'in La Manana gazetesi, "Gimniasia, Nacho Miramon için Türkiye'den teklif aldı. Beşiktaş transferin %70'i için 1.7 milyon dolar teklif etti" iddiasında bulundu. Haberde, Beşiktaş'tan, Arjantin'in Gimnasia takımında forma giyen 19 yaşındaki Miramen için resmi teklif yapıldığı ancak kulüpten olumsuz yanıt geldiği belirtildi.

Arjantin ekibinin ön libero mevkiinde görev yapan genç oyuncunun daha fazla gelişme sağlamadan takımdan ayrılmasına izin vermediği ifade edildi.

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