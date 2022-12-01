Aradaki farkı bulun. Mirza Şeker yazdı

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Meksika, Katar'daki Dünya Kupası'nda gruptaki son maçında Suudi Arabistan'ı 2-1 yenmesine rağmen averajla Polonya'nın arkasında kalarak elendi.

Meksika Teknik Direktörü Gerardo Martino, maçtan sonra görevini bıraktığını açıkladı.

Martino, "Çok üzgünüz, anlatılması zor bir acı bu. Bugün hepimizin paylaştığı üzüntünün sorumlusu benim. Hakem bitiş düdüğünü çaldığında, Meksika teknik direktörlük görevim sona erdi. Turnuva başlamadan önce de zaten anlaşmamız böyleydi" diye konuştu.

2019 yılında Meksika'nın başında göreve gelen Martino, takımının başında çıktığı 66 maçta 2,09 puan ortalaması yakalamıştı.

BİZİMKİLER İSTİFAYI AKILLARINA BİLE GETİRMİYOR

Türkiye, Dünya Kupası'na gidemedi. 20 yıldır da gidemiyor. Altın jenerasyon diye adlandırılan, kaliteli oyuncu grubumuzun da olmasına rağmen başarı bir türlü gelmedi.

Ancak Hamit Altıntop, 'biz hocamızla devam edeceğiz' diyerek istifayı akıllarına bile getirmedi.

Faroe Adaları'na 2-1 kaybettiğimiz maç sonrası Hamit Altıntop, çıktığı canlı yayında elini masaya vura vura 'Sorumluluk bana ait, biz hocayla devam ediyoruz' demişti.

İşte fark bu. Meksika'yı Dünya Kupası'na taşıyan Martino grupta bir gol averajla elendik diye gözleri dolu dolu istifa ediyor. Bizimkiler sırıtarak rakipleri izliyorum ayağına turistik seyahat yapıyor.

Biz Faroe Adaları gibi bir takıma yenilip ve daha sonra Dünya Kupası Elemeleri'nden eleniyoruz ancak hocayla devam ediyoruz.

Stefan Kuntz Katar'da maçları takip ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İngiltere'nin Galler ile oynadığı maçı izledi. Galler EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakiplerimizden biri. Analizlerini yapsın, belki Galler'e fark atarız...

Peki ikisinin arasındaki farkı siz bulun...