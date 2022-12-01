1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Aradaki farkı bulun. Mirza Şeker yazdı

Aradaki farkı bulun. Mirza Şeker yazdı

''Bu bizim Kuntz. Millileri Dünya Kupası'na götüremedi. Ağzı kulaklarında geziyor. Bu Meksikalı hoca. Averajla elendik diye ağlayarak istifa ediyor.''

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 10:33
Takip Et

Mirza Şeker yazdı. Aradaki farkı bulun

Aradaki farkı bulun. Mirza Şeker yazdı
+
Aa
-

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Meksika, Katar'daki Dünya Kupası'nda gruptaki son maçında Suudi Arabistan'ı 2-1 yenmesine rağmen averajla Polonya'nın arkasında kalarak elendi.

Meksika Teknik Direktörü Gerardo Martino, maçtan sonra görevini bıraktığını açıkladı.

Martino, "Çok üzgünüz, anlatılması zor bir acı bu. Bugün hepimizin paylaştığı üzüntünün sorumlusu benim. Hakem bitiş düdüğünü çaldığında, Meksika teknik direktörlük görevim sona erdi. Turnuva başlamadan önce de zaten anlaşmamız böyleydi" diye konuştu.

2019 yılında Meksika'nın başında göreve gelen Martino, takımının başında çıktığı 66 maçta 2,09 puan ortalaması yakalamıştı.

BİZİMKİLER İSTİFAYI AKILLARINA BİLE GETİRMİYOR
Türkiye, Dünya Kupası'na gidemedi. 20 yıldır da gidemiyor. Altın jenerasyon diye adlandırılan, kaliteli oyuncu grubumuzun da olmasına rağmen başarı bir türlü gelmedi. 

Ancak Hamit Altıntop, 'biz hocamızla devam edeceğiz' diyerek istifayı akıllarına bile getirmedi.

Faroe Adaları'na 2-1 kaybettiğimiz maç sonrası Hamit Altıntop, çıktığı canlı yayında elini masaya vura vura 'Sorumluluk bana ait, biz hocayla devam ediyoruz' demişti. 

İşte fark bu. Meksika'yı Dünya Kupası'na taşıyan Martino grupta bir gol averajla elendik diye gözleri dolu dolu istifa ediyor. Bizimkiler sırıtarak rakipleri izliyorum ayağına turistik seyahat yapıyor.

Biz Faroe Adaları gibi bir takıma yenilip ve daha sonra Dünya Kupası Elemeleri'nden eleniyoruz ancak hocayla devam ediyoruz. 

Stefan Kuntz Katar'da maçları takip ediyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İngiltere'nin Galler ile oynadığı maçı izledi. Galler EURO 2024 Elemeleri'ndeki rakiplerimizden biri. Analizlerini yapsın, belki Galler'e fark atarız...

Peki ikisinin arasındaki farkı siz bulun...

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Osman
1.12.2022 11:01
Dısarıdan gelen disiplinli futbolcuların disiplinini bile bozduk.Kunz ne yapsın?Kendinizi sorgulayın.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
1
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
2
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
3
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
4
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
5
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
6
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde AKP ve MHP’ye tarihi şok. Saray’a karalar bağlatacak anket
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
7
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Malatya'da sis etkili oluyor
﻿Malatya'da sis etkili oluyor
﻿Malatya'da sis etkili oluyor
﻿Çanakkale Ezine’de icradan satılık kerpiç ev ve dükkan
﻿Çanakkale Ezine’de icradan satılık kerpiç ev ve dükkan
﻿Çanakkale Ezine’de icradan satılık kerpiç ev ve dükkan
﻿Bilim Kurulu Üyesi ‘acillere başvurular 3-4 kat arttı’ diyerek üçlü test uyarısı yaptı
﻿Bilim Kurulu Üyesi ‘acillere başvurular 3-4 kat arttı’ diyerek üçlü test uyarısı yaptı
﻿Bilim Kurulu Üyesi ‘acillere başvurular 3-4 kat arttı’ diyerek üçlü test uyarısı yaptı
﻿İzmir Urla’da icradan satılık tarla
﻿İzmir Urla’da icradan satılık tarla
﻿İzmir Urla’da icradan satılık tarla
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.