Belçika neyi yanlış yapıyor? Dünya Kupası'ndan neden elendi? Mirza Şeker yazdı

Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Belçika karşıya geldi.

Belçikalı Batshuayi, geçtiğimiz 2 maçta oynamasına rağmen bu maçta forma giymedi. Batshuayi yerine ileri uçta Trossard görev aldı.

Galatasaraylı Dries Mertens bu maça 11'de başladı. Medyada Belçika adına çıkan haberler sonrası bu maçı nasıl geçireceği merak ediliyordu.

MAÇA DAHA ETKİLİ BAŞLAYAN HIRVATLAR

Hırvatistan, maça Belçika'dan daha etkili başladı. Oyunun kontrolünü eline almak isteyen taraftı.

MERTENS GOLE YAKLAŞTI

14.dakika'da Galatasaraylı Mertens De Bruyne'nin pasında ceza sahası solundan sağ ayağıyla plase denedi ancak top yandan dışarıya çıktı. Top ayağına otursa güzel bir gol olabilirdi.

HAKEM PENALTI DEDİ VAR İPTAL ETTİ

15.dakikada Hırvatistan penaltı kazandı. Ancak hakem Anthony Taylor VAR tavsiyesi ile kenara gelip pozisyonu izledi. Pozisyonu izleyen Taylor ofsayt gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

Top iki kaleye de gidip geldi. İlk yarının sonlarına doğru maçta düşük tempo hakimdi.

İlk yarıda yüzde 53'e yüzde 47'lik Belçika'nın üstünlüğü vardı. Dikkat çeken detay ise iki takım da ilk yarıda kaleye isabetli şut çekemedi.

MERTENS 45 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Belçika'da ikinci yarı başında hamle geldi. Gol bulmak isteyen Belçika'da Romelu Lukaku oyuna girdi. Galatasaraylı Dries Mertens kenara gelen isimdi.

İKİ TAKIM İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

Hırvatistan ve Belçika ikinci yarıya ataklarla başladı. 49'da Belçika'da De Bruyne ortaladı, Lukaku'nun kafa vuruşunu kaleci Livakovic kurtardı. 50'de Hırvatistan'da Kovacic ceza sahası çizgisinden vurdu, kaleci Courtois çıkardı.

HIRVATİSTAN FARKI

Hırvatistan farkını gösterdi. Baskılarıyla, girdiği pozisyonlarla sürekli golü isteyen taraftı ancak Belçikalı Courtois yaptığı kurtarışlarla takımı ayakta tuttu.

LUKAKU MÜTHİŞ BİR FIRSATI KAÇIRDI

Belçika'nın maçın adına kırılma anı 61'de yaşandı. De Bruyne'nin pasıyla ceza sahasına giren Carrasco'nun şutu savunmadan döndü. Önünde kalan topu alan Lukaku'nun yaptığı vuruş direkte patladı. Bu ataktan sonra tempo çok arttı.

GOLE İHTİYACI OLAN BELÇİKA, KAPANAN YİNE BELÇİKA

Son bölümlerde Belçika'nın gole ihtiyacı olmasına rağmen Hırvatistan'ın baskılarını kıramadı ve tüm hatlarıyla kapandı. Daha sonra Belçika atak geliştirmeye başlasa da sonuç gelmedi.

90'DA LUKAKU TARAFTARI ÇILDIRTTI

Son dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Thorgan Hazard ortasını yaptı, arka direkte olan Lukaku, boş kaleye vurmak yerine topu göğsüyle kontrol etmeye çalıştı. Durum böyle olunca top kalecide kaldı.

Böyle bir dakikada böyle bir kontrol, müthiş kariyere sahip olan Lukaku'ya yakışmadı. Taraftarı çıldırttı.

Mücadele 0-0 bitti ve Dünya'nın en iyi 2.takımı olarak gösterilen Belçika Dünya Kupası'na veda etti. Hırvatistan ile Fas Son 16'ya kaldı.

Belçika'da turnuvanın tek golünü Fenerbahçeli Michy Batshuayi atmış oldu. Gol demişken Romelu Lukaku dünyaları kaçırarak taraftarı delirtti.

BELÇİKA'NIN EKSİĞİ

Belçika'da futbol ortamının olmadığını düşünüyorum. Futbolcularda arkadaşlık ve küslük hakim. Medyada çıkan haberlerde bunu doğrular nitelikte.

Peki Belçika neyi yanlış yapıyor?