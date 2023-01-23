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Hesabı İlhan Palut'a kestiniz de ne oldu?

Mirza Şeker yazdı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 22:03
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Mirza Şeker yazdı. Hesabı İlhan Palut'a kestiniz de ne oldu?

Hesabı İlhan Palut'a kestiniz de ne oldu?
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MİRZA ŞEKER / YENİÇAĞ

Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor, evinde Ankaragücü'nü konuk etti. 

Bu maç öncesinde Konyaspor, yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic ile ligde ilk maçına çıktı.

İKİ GÜZEL HAREKET
Konyaspor 16.dakikada yayın biraz gerisinden kazanılan serbest vuruş kazandı. 

Topun başına geçen Endri Çekici, sol köşeye doğru topa çok sert vurdu. 

Kaleci Gökhan Akkan bu vuruşu aynı güzellikte çıkardı. İki güzel hareket izledik.

TOP DİREKTE PATLADI
20. dakikada Konyaspor, yine etkili ataklarından birisini gerçekleştirdi.

Merkezden gelişen atakta Michalak, ceza sahasının yakınında topa çok sert vurdu, top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Konyaspor, maçın orta bölümlerinde ön alan baskısını arttırdı. Ancak maçta tempo bir türlü yükselemedi.

Ankaragücü'de ilk yarının son bölümlerine doğru hücumdaki ataklarını sıklaştırdı.

İlk yarı golsüz tamamlandı.

MAÇTA İLK GOL ANKARAGÜCÜ'NDEN GELDİ

Ankaragücü golü 51. dakikada Zahid ile golü buldu.

Sol kanatta Marlon ortayı yaptı, Arka direğe açılan topu Ali Sowe indirdi.

Araya giren Zahid, sağ ayak içiyle topu sol köşeden ağlara gönderdi: 0-1

KONYASPOR BERABERLİĞE YAKLAŞTI
Konyaspor 71. dakikada sağ kanattan korner kullandı. Kale alanına gelen topa Adil dokunamadı.
Konyaspor gole yaklaştı.

Ev sahibi ekip beraberlik golü için tüm riskleri alsa da maçta başka gol olmadı ve Ankaragücü maçı tek golle kazanmayı başardı.

KONYASPOR YÖNETİMİNE BİR SORUM VAR
Konyaspor yönetimine bir sözüm var. İlhan Palut'u gönderdiniz de ne oldu? Nedenini kimse anlayamadı zaten, kendi taraftarlarınız bile. 

Sezonun ortasında hem de başarılı bir hocayı gördererek tüm sorumluluğu aldınız. 

Gittiniz, Türkiye'ye hiç tanımayan bir hocayı getirdiniz. 

Önce kupadan elendiniz, şimdi de kendi sahanızda Ankaragücü'ne yenildiniz. Hadi bakalım ayıklayın şimdi pirincin taşını...

 

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