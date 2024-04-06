Misinaya dolanan caretta caretta için seferberlik ilan edildi

Alanya'da, misinaya dolanan bir caretta caretta için seferberlik ilan edildi. Çevre Koruma Deniz ekibi ve vatandaşlar, sabah saatlerinde Alanya Balıkçı Barınağı'nda yaşanan olaya müdahale etti. Denizin yüzeyinde misinaya dolanan caretta, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek yardım çağrısı yapıldı. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Deniz Kontrol Ekibi ile Sahil Güvenlik ekibi hızla olay yerine sevk edildi. Deniz Kontrol Ekibi ve vatandaşların koordineli çabalarıyla caretta kıyıya alındı ve misina ayağından başarıyla çıkarıldı. Özgürlüğüne kavuşan caretta caretta, Deniz Kontrol Ekibi ve Sahil Güvenlik eşliğinde liman dışına götürülerek denize bırakıldı.