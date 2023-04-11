Mısır ve Rusya'nın şok planı ortaya çıktı

The Washington Post ABD istihbaratının sızan belgelerine dayanarak, Mısır'ın Rusya planını ortaya çıkardı. Belgeye göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdelfattah al-Sisi, Rusya'ya gizlice gönderilmek üzere 40.000'e kadar füze üretilmesi emrini verdi.

17 Şubat 2023 tarihli ve "çok gizli" ibaresi bulunan belge, Sisi ile üst düzey askeri personel arasındaki görüşmeleri içeriyor. Belgenin, Rusya'ya top mermisi ve barut tedarik etme planlarından bahsettiği belirtildi. Belgede, Mısır cumhurbaşkanı, Batı ile sorun yaşamamak için yetkililere füze üretimi ve tedarikini gizli tutma talimatı verdiği ortaya çıktı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeid, bu konuda yayılan bilgileri yalanlamadı. Sözcü, "Mısır'ın başından beri konumu, bu krize müdahale etmeme ve her iki tarafa da eşit mesafede durma taahhüdüne dayanmaktadır" dedi.

İsmini vermek istemeyen Amerikalı yetkili, Beyaz Saray'ın bu tür silah sevkiyatlarından haberi olmadığını söyledi. "Washington Post", Rus hükümetine silah sağlama gerçeğinin ABD'nin Mısır'a karşı yaptırımlarına yol açabileceğini yazdı. 1987'den beri ülke, Washington için "NATO dışı büyük müttefik" statüsüne sahip konumda bulunuyor.