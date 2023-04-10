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Çavuşoğlu'ndan seçim göndermeli Esad mesajı. Erdoğan görüşebilirim demişti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, daha önce Erdoğan'ın görüşebilirim dediği, Suriye ile görüşmenin seçimde bir avantaj getirmeyeceğini savunarak "Belki dezavantajı da olur. Biz burada seçim hesabı yapmıyoruz” dedi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 20:15
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Çavuşoğlu'ndan seçim göndermeli Esad mesajı

Çavuşoğlu'ndan seçim göndermeli Esad mesajı. Erdoğan görüşebilirim demişti
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün katıldığı bir televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

DÖRTLÜ GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Çavuşoğlu, Türkiye, Suriye, Rusya ve İran arasında Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılacak toplantıya ilişkin, “Mayıs ayı başı gibi bir dönemde gerçekleşeceğini düşünüyoruz, Ruslar’dan aldığımız ön bilgiye göre. Moskova’da olacak. Rusya’nın ev sahipliğine olacak, daha önceki toplantılarda da olduğu gibi. Mayıs ayı gibi planlıyor, Mayıs ayının başında planlanıyor” açıklamasını yaptı.

"ESAD'LA GÖRÜŞMENİN BİZE SEÇİMDE AVANTAJI OLMAZ"

Çavuşoğlu, liderler düzeyindeki olası bir toplantı için ise, “Seçim öncesi ya da seçim sonrası rejimle, Esad ile veya Bakanlarıyla görüşmenin bize seçimde bir avantajı olmaz. Belki dezavantajı da olur. Biz burada seçim hesabı yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.

"AÇIKLAMA YAPILACAK"

Çavuşoğlu ayrıca, Mısır ile karşılıklı Büyükelçi atamasına ilişkin ise Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri’nin Ankara ziyaretinde açıklama yapabileceklerini belirtti. Çavuşoğlu Şükri’nin ziyaretine ilişkin, “Önümüzdeki günlerde geliyor. Bu hafta inşallah kendisini; arkadaşlar üzerinde çalışıyorlar. Çarşamba günü belki açıklama yapacağız. İki gün sonra arkadaşlarımız bir açıklama yapacaklar” dedi.  (ANKA)

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