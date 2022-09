Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu

Miss Turkey, bu yıl da Türkiye'nin en güzelini belirledi. Yoğun katılım arasından seçilen 20 finalist, 20 Eylül günü birinci olmak için podyumda yer aldı. Yarışmayı kazanan ve 2022 Türkiye güzellik kraliçesi olan isim, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etme hakkı kazandı.

Miss Turkey 2022 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Yüzlerce aday arasından seçilerek finale adını yazdıran 20 güzel, podyumda birincilik için yarıştı. Salı akşamı gerçekleşen final gecesinde, 19 numara ile yarışan Nursena Say Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. 1.80 boyundaki güzel, ülkemizi Miss World’de temsil edecek. Say, tacını geçtiğimiz yılın birincisi Dilara Korkmaz'dan aldı.

Türkiye'nin 2022 yılı tescilli güzeli seçilen Nursena Say, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu.

SELİN ERBERK GURDİKYAN KİMDİR?

Selin Erberk Gurdikyan, Miss Turkey 2022 yarışmasında Miss Supranational seçildi. Eski güzel Neşe Erberk'in kızı olan Selin Erberk Gurdikyan, tıp eğitimi alıyor. 23 yaşında ve eğitimini Florida Üniversitesi'nde sürdürüyor. Miss Europe 1984 birincisi de olan Avrupa Güzeli Neşe Erberk, eski eşi Ayk Gurdikyan'dan; Alin, Selin ve Lara adlı üçüz kızları dünyaya gelmiştir.

ALEYNA ŞİRİN KİMDİR?

Aleyna Şirin, 2022 Miss Turkey yarışmasında ikinci yani Miss Universe seçilerek adını duyurdu. Yarışmacı 21 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Şirin, Özyeğin Üniversitesi'nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı okuyor. Cesur, vicdanlı ve idealist olarak kendisini tanımlıyor. Modellik yapan güzel, 1.76 boyunda.

NURSENA SAY KİMDİR?

Miss Turkey'de final heyecanı sonrası kazanan Nursena Say oldu. Nursena Say, son 20'nin ardından final akşamı kraliçe seçildi. Miss Turkey birincisi Nursena Say, 24 yaşında ve 1.80 boyunda. Nursena Say, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu.1 yıllık mimarlık deneyimi olduğunu belirten Say, öğrencilik döneminde oyunculuk ve modellik yaptını ifade ediyor. İlk amacının okumak olduğunu ve rol modelinin de Azra Akın olduğunu dile getiriyor.

MISS TURKEY'DE DERECEYE DİĞER GÜZELLER

Miss Turkey 2022 yarışmasında ikinci Aleyna Şirin, üçüncü ise Selin Erberk Gurdikyan oldu.

İlk 10'a kalanlar:

15 Zeynep Elif Özal

6 İrem Su Karahramantürk

2 Gizem Koşar

5 Aleyna Şirin

17 Ece Aydemir

8 Selin Erberk Gurdikyan

1 Hande Deniz Ulu

19 Nursena Say

4 Esil Kaya

18 Berfin Ant