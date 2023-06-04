İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu

MİT Başkanlığı için adı geçen İbrahim Kalın’ın 6 Temmuz’da konser vereceği sosyal medyada tartışma konusu olurken konserin iptal edildiği öğrenildi.

İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu

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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yeni kabineyi açıkladı. MİT eski Başkanı Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanı olarak atanması sonrası İbrahim Kalın’ın da MİT’in başına atanacağı konuşulmaya başlandı.

Atamalar sonrası İbrahim Kalın sosyal medyada profil fotoğrafını değiştirdi. Kalın’ın profil fotoğrafında boş çay bardağını tutması ve fotoğraftaki detaylar sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma konusu oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise İbrahim Kalın’ın bağlama çalmasına ve türkü söylemesine dikkat çekerken Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde 6 Temmuz’da İrfani Türküler adıyla İsmail Altunsaray, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz ile Kalın’ın konser vereceğine dikkat çekti.

Sosyal medyada kullanıcılar “MİT Başkanı konser mi verecek?” diye sorarken İbrahim Kalın’ın 6 Temmuz’daki konserinin iptal edildiği ortaya çıktı.

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