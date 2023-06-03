Yeni kabine için kulislerde konuşulan son isimler: Dışişleri Hakan Fidan, İçişleri Ali Yerlikaya, Ekonomi Mehmet Şimşek, MİT Başkanlığı İbrahim Kalın

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 28. Yasama Dönemi milletvekillerinin yemin töreni ile başladı. Törenin ardından ise gözler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı Cumhurbaşkanlığı kabinesine çevrildi.

Erdoğan’ın bugün yeni kabineyi açıklaması beklenirken, kulislerde yeni bakanlık dağılımına ilişkin olarak çok sayıda isim konuşuluyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından gece yarısından sonra yaptığı paylaşımda, şu isimlere ilişkin duyduğu kulis bilgilerini paylaştı:

- "Dışişleri Bakanlığı için Hakan Fidan’a, İçişleri için Ali Yerlikaya’ya, Sanayi ve Teknoloji için Fatih Kacır’a, Gençlik ve Spor için Osman Aşkın Bak’a bu akşam telefon gittiği belirtiliyor."

- "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, göreve devam edecek."

İBRAHİM KALIN YENİ MİT BAŞKANI MI?

Gazeteci Candaş Tolga Işık da şu tweetleri paylaştı:

- "İbrahim Kalın yeni MİT müsteşarı oldu."

- "İstanbul valisi Ali Yerlikaya yeni İçişleri Bakanı MİT Müsteşarı Hakan Fidan yeni Dışişleri Bakanı..."

- "Eski kabineden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy yeni kabinede de devam ediyor."

- "Mehmet Şimşek ekonominin başına geçiyor Maliye Bakanı olarak..."

- "Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanı..."

- "Fatih Kacır, Bilim ve Sanayi Bakanı...."

- "Ulaştırma Bakanı Hayri Baraçlı..."

- "(Cumhurbaşkanı Yardımcısı) Fuat Oktay, devam...

-" MSB, Yaşar Güler..."