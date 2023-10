MİT'ten Suriye'de nokta operasyon. Dağlıca saldırısının planlayıcısı öldürüldü

MİT, 2007’de Dağlıca Köyündeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ne bağlı Komando Taburuna yönelik ağır silahlarla düzenlenen 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin ise yaralandığı saldırının planlayıcısı Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın'ın Kamışlı-Amude karayolu üzerinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Türkiye’de PKK adına güvenlik güçlerimize yönelik çok sayıda eylemde yer alan Müzdelif Taşkın, son olarak PKK/YPG adına Suriye Asayiş Genel Sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.

PKK kırsal kadrolarına 1988 yılında katılan Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın, örgüt adına yaptığı eylemler nedeniyle MİT’in hedef listesine dahil edildi.

MİT, Müzdelif Taşkın'ın Irak’tan Suriye’ye geçtiğini tespit etmesinin ardından operasyon için hazırlıklara başladı.

MİT, saha ajanlarına, Müzdelif Taşkın'ın an be an takip etmeleri için talimat verdi. Alınan talimatlar kapsamında Müzdelif Taşkın'a yönelik yapılan takibin raporları saha ajanları tarafından günlük olarak paylaşıldı.

MİT tarafından hedefe ilişkin hazırlanan raporlar doğrultusunda operasyon kararı alındı. Operasyon için uygun zamanın gelmesiyle birlikte MİT, Suriye/Kamışlı’da yaptığı operasyonla Aslan Çele kod Müzdelif Taşkın'ı etkisiz hale getirdi.

NE OLMUŞTU?

21 Ekim 2007 Dağlıca saldırısı, 21 Ekim 2007 tarihinde saat 00.20'de PKK'nın Hakkâri ilinin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyünde konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri Komando Taburuna karşı ağır silahlarla düzenlediği saldırıdır.

Devlete yakın kaynaklara göre Kuzey Irak'tan gelen yaklaşık 150 kişilik bir PKK grubu, sınıra 4 kilometre uzaklıkta olan Komando Taburuna ağır silahlarla saldırmıştır.

İlk iddialara göre 16 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin de kayıp olduğu haberi gelse de bu sayı, Genelkurmay Başkanlığı tarafından 12 ölü ve 10 kayıp olarak açıklanmıştır.

Devlete yakın kaynakların iddiasına göre Kuzey Irak'tan gece yarısı 23.30 sularında sınırı geçen PKK militanları Yeşiltaş Komando Taburu ve Dağlıca Komando Taburu arasındaki Avaşin Çayı'nın üzerinden geçen Şehri Köprüsü'nü 15 kilo C-4 ve A-4 tipi patlayıcılarla havaya uçurarak iki tabur arasındaki ulaşımı engellemiştir. Saat 02.00 sıralarında da Dağlıca Komando Taburuna uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla saldırmıştır.

Saldırı sonucunda 12 asker yaşamını yitirmiş, 16 asker yaralanmış, 8 askere de ulaşılamamıştır. Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre çatışmanın ardından yapılan takip operasyonlarında 34 PKK militanı etkisiz hâle getirilmiştir.

Emekli Tümgeneral Armağan Kuloğlu yaptığı açıklamada Dağlıca'nın son derece sert ve zorlu bir arazi olduğunu belirtmiş; arazinin Cudi, Gabar ya da Küpeli'den farkı olmadığını söylemiştir.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından 4 Kasım 2007 tarihli basın açıklamasında, 21 Ekim 2007 tarihinden beri haber alınamayan sekiz Türk askerinin TSK bünyesine katıldığı açıklanmıştır. Sekiz asker; 3 Kasım 2007 günü Kuzey Irak'a giden DTP milletvekilleri Aysel Tuğluk, Osman Özçelik ve Fatma Kurtulan'a 4 Kasım sabah erken saatlerde teslim edilmişlerdir.