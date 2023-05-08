İmamoğlu'nun neden taşlandığını açıkladı. Yarını bekleyemeyen karikatür yayınlandı

Mizahın ağır abisi Emre Ulaş taşı gediğine koydu. Çizimleriyle siyaseti en güzel özetleyen ödüllü karikatürist Erzurum mitinginde Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırıyı çizdi. Ha kafa kesenler ha otelde diri diri insan yakanlar ha taş atanlar...

İmamoğlu'nun neden taşlandığını açıkladı. Yarını bekleyemeyen karikatür yayınlandı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dün Erzurum mitinginde saldırı düzenlendi. Yaşanan olaylar sonrası aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 17 vatandaş yaralandı.

Emre Ulaş, İmamoğlu’nun Erzurum’da düzenlenen mitingde halka hitap ettiği anda yaşananları çizdi.

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İMAMOĞLU'NA TAŞLI SALDIRI

Dün Erzurum'da miting alanının hemen yanında toplanan bir grup İmamoğlu’nun bulunduğu otobüse ve alandaki vatandaşlara taş ve yanlarında getirdikleri bazı cisimleri fırlatmaya başladı. Saldırı sonrası aralarında çocukların da olduğu bazı vatandaşlar yaralandı.

İMAMOĞLU POLİSLERE SESLENDİ

Yaşananların ardından İmamoğlu, alanda duran polislere seslenerek gruba müdahale etmesini istedi ancak polisler olaya kayıtsız kaldı.

"YAKIN" DİYE BAĞIRDILAR

Saldırganlar o anlarda TikTok'ta canlı yayın açtı.

İnfial yaratan görüntülerde bir saldırganın "Yakın lan yakın bunları, çakmak yok mu" dediği duyuldu.

Bu sözler Sivas’ta Madımak katliamında yakılan aydınlara yönelik gerçekleştirilen saldırıda dile getirilen “Lan yakın lan yakın” sözlerini anımsattı.

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