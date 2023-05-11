İmamoğlu’na taşlı saldırıda gözaltına alınan Uzman Çavuş Soylu’yu yalanladı. Soylu FETÖ’cülükle suçlamıştı

İmamoğlu’na taşlı saldırıda yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve Süleyman Soylu tarafından FETÖ’cü olmakla suçlanan Uzman Çavuş Akif Keleş, Soylu’yu yalanladı.

İmamoğlu’na taşlı saldırıda gözaltına alınan Uzman Çavuş Soylu’yu yalanladı. Soylu FETÖ’cülükle suçlamıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Erzurum’da düzenlenen taşlı saldırı ile ilişkili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Piyade Uzman Çavuş M. Akif Keleş’in sözleşmesi feshedildi.

'ÜZGÜNÜM VE PİŞMANIM'
Hakkındaki iddialara cevap veren Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, “7 Mayıs 2023 tarihinde Erzurum’da meydana gelen olaylara karıştığım gerekçesiyle hakkımda adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Söz konusu olayda bölgede bulunan aralarında bölücü terör örgütü sempatizanlarının da yer aldığı kişilerce terör örgütünü simgeleyen birtakım eylem ve tezahüratlarda bulunulmuştur. Ülkemizin içinde bulunduğu böylesi kritik bir süreçte vatanın bölünmez bütünlüğünü korumakla görevli şerefli bir Türk askeri olarak ilgili kişilere söz konusu davranışları sebebiyle tepki gösterdim. Bölgede bulunan ve benimle aynı hassasiyeti taşıyan kişilerin de tepkisiyle olay büyümüş ve istenmeyen sonuçlar meydana gelmiştir. Yaşananlardan dolayı son derece üzgün ve pişmanım" dedi.

FETÖ İDDİASINA YANIT
Olaydan sonra kendisine karşı pek çok asılsız itham ve iftiralarda bulunulduğunu iddia eden Keleş, hakkındaki FETÖ iddiasına da yanıt verdi.

Keleş, bu ifadeleriyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayında yaptığı "Kafamızı karıştıran bir uzman çavuş var. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş" açıklamasını yalanlamış oldu.

Keleş'in açıklamasının devamı şu şekilde:
"Şahsıma ait kişisel bilgiler açıkça paylaşılarak kamuoyu nezdinde adeta bir günah keçisi gösterilme çabasına girilmiştir. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemize hain darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütünün bir üyesi olduğuma ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili olarak 2021 yılında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan inceleme neticesinde hakkımda ’soruşturmaya yer olmadığı kararı’ verilmiştir. Dolayısıyla söz konusu iddianın asılsız olduğu ve isnat edilmeye çalışılan suçun tarafımca işlendiğine yönelik en ufak bir şüphenin dahi bulunmadığı hukuken tescil edilmiştir. Nitekim Milli Savunma Bakanlığının 9/5/2023 tarihinde yapmış olduğu resmi açıklama bu hususu doğrulamaktadır.

Şerefli bir Türk askeri olarak asli vazifem vatanın bölünmezliği ile Türk milletini korumaktır. Seçim dönemi fırsat bilinerek bölücü terör örgütü lehine meydanlarda birtakım provokasyonlara teşebbüs edilmekte, kargaşa iklimi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu hain emellerini gerçekleştirmeye çalışanlar kalabalığı fırsat bilip bölgede kaos ve korku yaymaya cüret ederek, istenmeyen olayların yaşanmasına sebebiyet vermiştir.

Bir Türk askeri olarak vatanın her karış toprağında zaman mefhumu gözetmeksizin görev bilinciyle hareket ederek gösterdiğim tepkinin istenmeyen sonuçlara yol açmasından dolayı oldukça rahatsızım. İstemeden yapmış olduğum bu hatanın farkındayım, bundan dolayı üzgün ve pişmanım. Buna karşın şahsıma yönelik asılsız itham ve iftiralara karşı son ana kadar şahsi ve hukuki mücadelemi Avukatım Oğuz Üce’nin rehberliğinde devam ettireceğim. Türk askeri hiçbir zaman yalnız kalmamış ve yalnız bırakılmamıştır. Yüce Türk adaletine olan güvenim tamdır. Aziz Türk milleti başta olmak üzere tüm kamuoyundan özür diliyorum."

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