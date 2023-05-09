İmamoğlu’na taş atanlardan biri istihbaratçı çıktı. İktidar medyası yaftayı hemen yapıştırdı

İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak Gazetesi, Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’na taş atanlardan bir tanesinin istihbaratta görevli olduğunu yazdı.

İmamoğlu’na taş atanlardan biri istihbaratçı çıktı. İktidar medyası yaftayı hemen yapıştırdı

Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nun otobüsüne taşlı saldırının yankıları sürüyor. Olayla ilgili süreç devam ederken iktidar yandaşı Yeni Şafak Gazetesi, olayı gerçekleştirenlerden birinin istihbaratçı olduğunu yazdı.

TAŞ ATANLARDAN BİR TANESİ ASKER

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Ekrem İmamoğlu’nun otobüsüne taş atanlardan bir tanesi Merkez Komutanlığı’nın istihbarat biriminde görevli Uzman Çavuş Muhammet Akif K.

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Haberde Muhammet Akif K.’nın hala görevde olduğu ve FETÖ’den işlem yapıldığı vurgusu yapılırken, şu ifadelere yer verildi;

HALA İSTİHBARATTA GÖREVLİ

‘’FETÖ’den işlem gören Muhammet Akif K.,’nın hala aktif olarak görevde olduğu öğrenildi. K.’nın FETÖ’den işlem görmesine rağmen pasif bir birime alınmayıp hala en kritik birim olan istihbaratta bulunması ise şaşırttı. Dün sabah saatlerinde gözaltına alınan K. polis ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.’’

GÖZALTINA ALINAN 15 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da düzenlenen "Halk Buluşması"na taşlarla saldırıp 17 kişinin yaralanmasına neden olan 15 şüpheli serbest kaldı.

AA'nın aktardığına göre, polis kamera kayıtlarını inceleyip, olayla ilgili 19 kişiyi tespit etti.

İlk etapta 13 kişiyi gözaltına alan polis, 2 şüpheliyi daha yakaladı, 4 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişi adliyeye sevk edildi.

1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen 14 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, olaya karışanların tespitinin devam ettiği açıklandı.

Öte yandan, olayda yaralanan 17 kişi, kentte tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.

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