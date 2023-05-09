Erzurum provokasyonunda flaş gelişme: Gözaltına alınan 15 şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da düzenlenen "Halk Buluşması"na taşlarla saldırıp 17 kişinin yaralanmasına neden olan 15 şüpheli serbest kaldı.

AA'nın aktardığına göre, polis kamera kayıtlarını inceleyip, olayla ilgili 19 kişiyi tespit etti.

İlk etapta 13 kişiyi gözaltına alan polis, 2 şüpheliyi daha yakaladı, 4 kişinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 kişi adliyeye sevk edildi.

1 kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen 14 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, olaya karışanların tespitinin devam ettiği açıklandı.

Öte yandan, olayda yaralanan 17 kişi, kentte tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi.