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Ankaragücü'nde flaş transfer

MKE Ankaragücü, Matej Hanousek'i kadrosuna kattı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 19:59
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MKE Ankaragücü transferi duyurdu

Ankaragücü'nde flaş transfer
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 29 yaşındaki sol bek Matej Hanousek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

ANKARAGÜCÜ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Çekyalı sol bek Matej Hanousek'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda kulübü Sparta Prag ile anlaşma imzalamıştır." denildi.
Bonservisi Sparta Prag'da bulunan Hanousek, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK takımında kiralık olarak forma giyiyordu.

Hanousek, bu sezon Gaziantep FK ile 20 lig maçına çıktı.
Skor katkısı üretemedi.

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