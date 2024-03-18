Bodrum'da 92 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA
Bodrum'da 92 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekneyle ve lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 92 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne ekipler tarafından durdurularak içerisindeki 28'i çocuk 67 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta düzensiz göçmenler olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye giden ekipler, durdurulan lastik bottaki 25 düzensiz göçmeni de yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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