Pancar üreticisinin büyük kaybı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer pancar üreticisinin sorunlarını dile getirdi.

Şeker pancarından geçen yıl çiftçilere bir önceki yıla kıyasla yüzde 27 artışla bin 855 lira taban fiyat verildiğini söyleyen Gürer, enflasyon karşısında çiftçinin zaten kayba uğradığına dikkat çekti.

Gürer, 4 Mart 2024 tarihi itibarıyla da çiftçilerin şeker pancarı paralarının bankalara yatmaya başladığını o günden bugüne enflasyon etkisiyle 80 ton pancar üreten çiftçinin 680 dolarlık kaybı oluştuğunu söyledi.

Gürer, en az 10 çeyrek altın daha az alabildiklerini ve o gün çiftçilere ödeme yapılmadığı için genelde ürün tesliminden 5 ay sonra para ödemesi gerçekleştiğini belirtti.

Ayrıca Gürer, şeker fabrikaları özelleştirildikten sonra fabrikaların uygulamaları farklı farklı devam ettiğini özellikle kotada sorun olduğunu çiftçi pancarı ekmek istediğini ama ödemelerin 5 ay gibi sürede hesaplara yattığı için enflasyon karşısında çiftçinin gelirinin daraldığını söyledi.

Gürer, geçtiğimiz yıl tohumu alırken verdikleri fiyat 9-12 lira arasında olduğunu söylerken bu yıl ise tohum pancarda 17-21 lira arasında değişiyor dedi.