Mochi karışımının pişirilmesi ve soğutulmasının ardından elde edilen mochi hamuru, mısır nişastası ile şekillendiriliyor. Bu adımların ardından ortaya çıkan yapışkan, yumuşak ve lezzetli mochi topları, evde kolayca yapılabilen bir Japon geleneksel tatlısı haline geliyor. Peki, mochi nasıl yapılır? Mochi tarifi için malzemeler neler?

İşte mochi tarifi…

MOCHİ TARİFİ

Mochi, geleneksel bir Japon tatlısı olan, yapışkan ve elastik bir dokuya sahip pirinç unu ile yapılır. İşte evde mochi yapmak için basit bir tarif:

Malzemeler:

- 2 su bardağı tatlı pirinç unu

- 1.5 su bardağı su

- 1 su bardağı şeker (isteğe bağlı, tatlılığa göre ayarlanabilir)

- Mısır nişastası veya patates nişastası (yapışmaması için)

MOCHİ NASIL YAPILIR?

Bir kaba 2 su bardağı tatlı pirinç ununu ekleyin. Ardından yavaşça 1.5 su bardağı suyu ilave ederek karıştırın. Homojen bir karışım elde edene kadar iyice karıştırın.

Karışımı orta ateşteki bir tavada karıştırarak pişirin. Sürekli karıştırarak topaklanmayı önleyin. Karışım kalınlaşmaya başladığında ve yapışkan bir doku aldığında, ocağı kapatın.

Eğer tatlı bir mochi yapmak istiyorsanız, şeker ekleyin ve iyice karıştırın. Şekerin miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Karışımı bir kaba alın ve oda sıcaklığına gelene kadar bekletin. Ardından buzdolabında bir süre soğutun.

Soğuyan karışımı bir tezgahta mısır nişastası serpilmiş bir zeminde açın. İstediğiniz büyüklükte parçalar koparıp yuvarlayarak mochi topları şekillendirin.

Mochi toplarını mısır nişastası ile kaplı bir tabağa alın ve dilimleyerek servis edin.