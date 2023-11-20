Mohamed Salah'ı askerler kaçırdı! Milli maçtaki saldırı anının videosu ortaya çıktı

İngiltere Premier Ligi' ekiplerinden Liverpol'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah, Mısır'ın deplasmanda Sierra Leone ile oynadığı maçta büyük bir şok yaşadı.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçı için Sierra Leone ile deplasmanda karşılaşan Mısır'ın yıldızı Mohamed Salah sahaya giren bir holigan tarafından saldırıya uğradı.

Sierra Leoneli bir taraftar sahaya girerek Mohamed Salah'ın üzerine doğru koştu.

Mücadelenin son anlarında gerçekleşen bu olay nedeniyle karşılaşmaya bir süre ara verildi.

ASKERİ MÜDAHALE GELDİ

Mısırlı yıldızı sahadan askerler güçlükle çıkardı.

Dünya kupası eleme mücadelesini Mısır, Trabzonsporlu Trezeguet'in golleriyle 2-0 kazandı.