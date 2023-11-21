A Milli Takım 243. galibiyet peşinde

Mağlubiyet sayısı galibiyet sayısından fazla iken; A Milli Takımımız, özellikle son aylardaki maçlarında, galibiyet sayısını mağlubiyet sayısının üzerine çıkarmayı başarmıştı. Son karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, buna rağmen averajındaki eksi olan gol farkını ise bir türlü azaltamıyor.

Türkiye A Milli Futbol Takımı; Avrupa Şampiyonası 2024 Grup Elemeleri’nde, Galler ile bu gece oynayacağı 90 dakika öncesinde yaptığı hazırlık maçında, Almanya’yı 3-2 mağlup etmişti. Tam 72 yıl sonra Almanya’yı deplasmanda kendine yakışan bir futbolla 3-2 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu gece Galler önünde alacağı üç ya da bir puanla grubu lider tamamlayacak.

Grubunu lider tamamlaması halinde, Türkiye 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri sonrası, final gruplarının belli olacağı kura çekimlerine, 2. torbadan katılma hakkı elde edecek. Bunun için Galler deplasmanından mutlak puanla dönmesi gerekiyor.

Ay yıldızlı ekip, genel gol averajındaki kötü durumunu, oynadığı son hazırlık karşılaşmasıyla -38 den, -37’ e indirdi.

A Milli Futbol Takımı; oynadığı bu son 90 dakikayla birlikte, tarihinde toplam 621 karşılaşmaya çıkmış oldu.

A Milli Futbol Takımı; bir asırlık tarihinde 340'ı resmi, 281'i özel olan 621 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 242 galibiyet, 233 yenilgi ve 146 beraberlik yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 265'i deplasmanda, 272’si evinde, 84'ünüde tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 golü hükmen galibiyetten olmak üzere, toplam 850 gol atarken, kalesinde 887 gol gördü. Haliyle atılan ve yenilen gollerde; -37 gibi kötü bir gol averajı bulunan A Milli Takım; dünya üzerinde 208 ülkenin bulunduğu 7 kıtanın, bugüne kadar 6’sında yer alan 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Millilerimiz; 621 karşılaşmanın 539'unu Avrupa, 34'ünü Asya, 15'ini Güney Amerika, 6’sını Kuzey Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı. Türkiye’nin hazırlık ya da resmi maç yapmadığı tek kıta Antartika!

Kırmızı beyazlılar, tarihinde en farklı yenilgilerini; Mısır’a 7-1, Hollanda’ya 6-1, Almanya’ya 7-2, Polonya’ya ve iki kez de İngiltere’ye olmak üzere 8-0’lık aynı sonuçlarla almıştı. En farklı skorlu galibiyetlerini ise İran’ı 6-1, Kazakistan, Litvanya ve Cebelitarık’ı 6-0 ve de Suriye, Güney Kore ve San Marino’nun karşısında 7-0'lık galibiyetlerle elde etmişti.



A Milli Futbol Takımımız, geride kalan 621 maçından sadece birini hükmen kazanmıştı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te, İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona ermişti. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle, karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etmişti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştı.

Kırmızı beyazlılar, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası’nın (EURO 2024) düzenleneceği ülkenin, ev sahibi olan Almanya ile Olympiastadion Berlin’de kazandığı 3-2’lik harika bir galibiyetten sonra, bu gece Birleşik Krallık’ta yer alan Galler’in başkenti Cardiff’te, tipik İngiliz futbolunun temsilcilerinden Galler ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2024 Elemeleri D grubunda, Ermenistan deplasmanından bir puanla dönünce, grupta bu maç öncesi hiçbir iddiası kalmayan Galler, Türkiye ile bugün saat: 22.45’de karşılaşacak.

Gruptaki 8. ve son karşılaşmalarına çıkacak olan Galler-Türkiye maçını, Slovenya Futbol Federasyonu’ndan, 43 yaşındaki orta hakem Matej Jug yönetecek.