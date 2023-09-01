Mohamed Salah için Arabistan'dan 230 milyonluk dev teklif

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Salah konusunda ısrarcı. Suudi ekibinin, reddedilen 175 milyon euro'luk ilk teklifin üzerine yeni bir teklif yapmak için hazırlanıyor.

Mohamed Salah için Arabistan'dan 230 milyonluk dev teklif

Al-Ittihad, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ı kadrosuna katmak için büyük bir çaba sarf ediyor.

Suudi Arabistan ekibi daha önce Liverpool'a 175 milyon euro teklif etmiş, ancak bu ekip İngilizler tarafından reddedilmişti.

Al Ittihad, Liverpool'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

230 MİLYON EURO!
Sky Sports'ta geçen habere göre; Al-Ittihad, Liverpool'a Mohamed Salah için 230 milyon euro'luk teklif yapacak.

Suudi ekibi, yapılacak bu teklifle birlikte Mısırlı yıldızı kadrosuna katmak için ısrarını sürdüreceği iddia edildi.

Diğer taraftan Klopp'un Salah'ın takımda kalmasını isterken, Liverpool yönetimine takımda kalması yönünde rapor sunduğu belirtildi.

Liverpool, Salah'a yapılan bu teklifi kabul etmesi halinde Neymar'ın 222 milyon euro'luk bonservis bedelini geçecek ve dünya futbol tarihinin en pahalı transferi gerçekleşmiş olacak.

Salah'ın Liverpool ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Mısırlı oyuncu, kariyerinde 559 maça çıktı ve söz konusu maçlarda 264 gol atarken 134 asist yaptı.

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