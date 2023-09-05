Mohamed Salah için Liverpool'a Suudi Arabistan'dan tarihi teklif. Neymar'ın rekoru kırılabilir

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittıhad, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın peşini bırkamıyor. Suudi ekip, Mısırlı yıldız için 230 milyon euroyu gözden çıkardı.

Mohamed Salah için Liverpool'a Suudi Arabistan'dan tarihi teklif. Neymar'ın rekoru kırılabilir

Liverpool'un başarılı oyuncusu Mohamed Salah, Al-Ittihad'in hayallerini süslemeye devam ediyor.

Liverpool'un satmayı düşünmediği Mısırlı yıldız için Al-Ittihad'in yeni bir hamle yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan temsilcisi, Mohamed Salah için Liverpool'un kapısını 175 milyon Euro'luk teklifle çalmış ancak bu rakam reddedilmişti.

Inews'in haberine göre; Al-Ittihad, Mohamed Salah için bu kez 230 milyon Euro'luk Futbol tarihine geçecek bir teklif yapacak.

Liverpool'un olası teklifi kabul etmesi durumunda Mohamed Salah futbol tarihinin bonservis rekorunu kırarak ilk sıraya yerleşecek.

Söz konusu alanda rekor 222 milyon Euro ile Neymar'a ait.

2017-2018 sezonunda Liverpool'a katılan Mohamed Salah, katıldığı sezondan bu sezona dek 309 maça çıktı. 188 gol ve 81 asist yaptı.

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