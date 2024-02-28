Montella Ankaragücü'nde

Kaynak: AA
Montella Ankaragücü'nde
Süper Lig ekiplerini tek tek ziyaret eden A Milli Takım teknik direktörü Montella Ankaragücü tesislerine gitti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son olarak Fenerbahçe’yi Türkiye Kupası dışına iten Süper Lig ekibi Ankaragücü’nü ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasını Eryaman Stadyumu'nda takip eden İtalyan teknik adam, bugün Beştepe Tesisleri'ne gitti.

Burada Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve ekibi ile görüşen Montella, fikir alışverişinde bulundu.

Başkent kulübünün antrenmanını izleyen İtalyan teknik adam, ziyaretinin sonunda Ankaragücü takımı ile bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretin sonunda Emre Belözoğlu, Montella'ya üzerinde adının yazılı olduğu MKE Ankaragücü forması armağan etti.

İlgili Haberler
Zidane İngiliz devinin başına geçecek. Flaş iddia
Zidane İngiliz devinin başına geçecek. Flaş iddia
Fenerbahçe Dursun Özbek'i savcılığa şikayet etti. 'Bu şahsa bir kez daha hatırlatıyoruz' denilerek açıklandı
Hull City Antalya'ya geliyor
Hull City Antalya'ya geliyor
Boluspor'da yangın
TFF binası önüne kara çelenk bırakıldı
TFF binası önüne kara çelenk bırakıldı
Süper Lig durdu! Avrupa'da gündem oldu
Batuhan’ın yemekle cinsellik arasında kurduğu bağa 3 gün güleceksiniz. Kokoreçe ödediği paraya isyan etti.
Tugay Kerimoğlu Okan Buruk ve İsmail Kartal arasındaki farkı açıkladı. Galatasaray'ın içindeki virüsleri isim isim saydı
Galatasaray'da iç karışıklık. Hain avı
Son Haberler
En iyi balık pişirmenin detaylarını uzmanı anlattı Sağlık
En iyi balık pişirmenin detaylarını uzmanı anlattı
ENAG kurucusu Prof Veysel Ulusoy acı gerçeği açıkladı. Gerçek bu. Kabul edin bu duruma düşürüldünüz Ekonomi
ENAG kurucusu Prof Veysel Ulusoy acı gerçeği açıkladı. Gerçek bu. Kabul edin bu duruma düşürüldünüz
Milli sporculardan Dünya Kupası'nda 15 madalya Spor
Milli sporculardan Dünya Kupası'nda 15 madalya
Zidane İngiliz devinin başına geçecek. Flaş iddia Spor
Zidane İngiliz devinin başına geçecek. Flaş iddia
Bahçelievler'de ilginç olay: Hasta taşımadığını iddia ettiği ambulansın kapısını açtırdı Video
Bahçelievler'de ilginç olay: Hasta taşımadığını iddia ettiği ambulansın kapısını açtırdı
Bu kadar mı vicdansız oldunuz? Ambulansın hasta taşımadığını iddia etti hastayı görünce 'Aciliyeti var mı?' diye sordu Gündem
Bu kadar mı vicdansız oldunuz? Ambulansın hasta taşımadığını iddia etti hastayı görünce 'Aciliyeti var mı?' diye sordu
Bir kişinin elinin tersiyle meyve kavradığı iddia edilen video gündem oldu: Yapay zeka ile hazırlanmış olabilir mi? Video
Bir kişinin elinin tersiyle meyve kavradığı iddia edilen video gündem oldu: Yapay zeka ile hazırlanmış olabilir mi?