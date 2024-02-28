Montella Ankaragücü'nde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son olarak Fenerbahçe’yi Türkiye Kupası dışına iten Süper Lig ekibi Ankaragücü’nü ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasını Eryaman Stadyumu'nda takip eden İtalyan teknik adam, bugün Beştepe Tesisleri'ne gitti.

Burada Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve ekibi ile görüşen Montella, fikir alışverişinde bulundu.

Başkent kulübünün antrenmanını izleyen İtalyan teknik adam, ziyaretinin sonunda Ankaragücü takımı ile bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretin sonunda Emre Belözoğlu, Montella'ya üzerinde adının yazılı olduğu MKE Ankaragücü forması armağan etti.