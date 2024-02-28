Batuhan’ın yemekle cinsellik arasında kurduğu bağa 3 gün güleceksiniz. Kokoreçe ödediği paraya isyan etti.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Batuhan Karadeniz yine gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Dijital platformda yayın yapan SkySpor programında haftanın maçlarını değerlendiren Batuhan, Vedat Milor, "Cinsellikle yemek arasında kesinlikle bir bağ var" sözlerine ilginç bir boyut getirdi.

Programın moderatörü Hakan Gündoğar'ın "Vedat Milör'ün bu açıklaması hakkında ne düşünüyorsun?" sorusu üzerine Batuhan Karadeniz fahiş yemek ücretleriyle bomba bir açıklamada bulundu.

Batuhan Karadeniz, "Baba bir iskender bin lira olmuş sen ne anlatıyorsun ya!

Şırdan olmuş 300 lira Hakan.

Midye tava, 2 şiş, 6 tane.

Çeyrek kokoreç, 2 tane de ayran.

Bir tahmin etsene hesabı.

1800 lira.

Cinsellik bu işte"

diye konuştu.

İŞTE BATUHAN'IN GÜNDEM YARATAN O VİDEOSU: