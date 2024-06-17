Montella Arda ve Ferdi kararını verdi

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nun açılış maçında 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da Gürcistan ile mücadele edecek.

Ay Yıldızlılar, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamlıyor.

Sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu'nun durumu netleşti ve Montella'nın Gürcistan karşısında ona ilk 11'de yer vereceği öğrenildi.

Daha önce Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı konusunda kesin bir dil kullanmayan Montella'nın, genç yetenekle ilgili kararını verdiği ve Real Madrid'de top koşturan Arda Güler'in Gürcistan maçında sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.