Montella servet istemiş

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Montella ile yolları ayırmalarının ardından konuştu.

Sancak, şunları söyledi:

"Montella ile devam etmiyoruz. Yollar ayrıldı. Her iki tarafa hayırlı olsun.

Vergiler hariç 2 milyon 750 bin euro yıllık ücret istedi.

Zaten yıllık 1 milyon 850 bin euro ödüyorduk. Vergileriyle beraber 3 milyon euroya geliyordu

Avrupa'ya gideceğimiz için hoca tercimiz yabancı olacak.

Montella'nın Fenerbahçe'ye gideceğini zannetmiyorum. Ali Başkanım da sormadı.

Giderse de hayırlı olsun."