Montella servet istemiş

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Montella ile yolları ayırmalarının nedenini açıkladı.

Montella servet istemiş

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Montella ile yolları ayırmalarının ardından konuştu.

Sancak, şunları söyledi:

"Montella ile devam etmiyoruz. Yollar ayrıldı. Her iki tarafa hayırlı olsun.

Vergiler hariç 2 milyon 750 bin euro yıllık ücret istedi.

Zaten yıllık 1 milyon 850 bin euro ödüyorduk. Vergileriyle beraber 3 milyon euroya geliyordu

Avrupa'ya gideceğimiz için hoca tercimiz yabancı olacak.

Montella'nın Fenerbahçe'ye gideceğini zannetmiyorum. Ali Başkanım da sormadı.

Giderse de hayırlı olsun."

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