Montella servet istemiş

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Montella ile yolları ayırmalarının ardından konuştu.
Sancak, şunları söyledi:
"Montella ile devam etmiyoruz. Yollar ayrıldı. Her iki tarafa hayırlı olsun.
Vergiler hariç 2 milyon 750 bin euro yıllık ücret istedi.
Zaten yıllık 1 milyon 850 bin euro ödüyorduk. Vergileriyle beraber 3 milyon euroya geliyordu
Avrupa'ya gideceğimiz için hoca tercimiz yabancı olacak.
Montella'nın Fenerbahçe'ye gideceğini zannetmiyorum. Ali Başkanım da sormadı.
Giderse de hayırlı olsun."