Montella tepki gösterdi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor'a yenildikleri maçtan sonra "Hak ettiğimiz bir sonuç değildi." dedi.

İlk 20 dakika takımını beğenmediğini ifade eden Montella, kırmızı karta da tepki gösterdi.

Montella şu ifadeleri kullandı:

"20. dakikadaki kırmızı kart, Belhanda'nın hatası Peres'in uyanıklılığı hakemin kararı maçı farklı yere getirdi. 20. dakikadan sonra takımımı çok beğendim. Sonuna kadar mücadele gösterdiler. Rakipten birçok bakımdan üstün oynadılar. 21 şut attık, rakip 15 şut attı. Belli dakikadan sonra da hem kalite hem yorgunluk ön planda oldu. Sonuçta bu tarz büyük takımlara karşı ufak tefek hatalar yaptığınızda cezalandırılıyorlar ama takımımı 20. dakikadan itibaren beğendim."