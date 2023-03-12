12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Montella tepki gösterdi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montello, Trabzonspor maçından sonra konuştu

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 20:03
Takip Et

Montella'dan flaş açıklama

Montella tepki gösterdi
+
Aa
-

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor'a yenildikleri maçtan sonra "Hak ettiğimiz bir sonuç değildi." dedi.

İlk 20 dakika takımını beğenmediğini ifade eden Montella, kırmızı karta da tepki gösterdi.

Montella şu ifadeleri kullandı:

"20. dakikadaki kırmızı kart, Belhanda'nın hatası Peres'in uyanıklılığı hakemin kararı maçı farklı yere getirdi. 20. dakikadan sonra takımımı çok beğendim. Sonuna kadar mücadele gösterdiler. Rakipten birçok bakımdan üstün oynadılar. 21 şut attık, rakip 15 şut attı. Belli dakikadan sonra da hem kalite hem yorgunluk ön planda oldu. Sonuçta bu tarz büyük takımlara karşı ufak tefek hatalar yaptığınızda cezalandırılıyorlar ama takımımı 20. dakikadan itibaren beğendim."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
1
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
2
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Saray'ı üzecek anket. AKP büyük düşüşte
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
3
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
4
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
5
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
6
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
7
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, çalınan altınların hikayesini anlattı. 'Beynimden vurulmuşa döndüm'
﻿AKP, yarın HÜDA-PAR Genel Merkezi'ni ziyaret edecek
﻿AKP, yarın HÜDA-PAR Genel Merkezi'ni ziyaret edecek
﻿AKP, yarın HÜDA-PAR Genel Merkezi'ni ziyaret edecek
﻿Aboubakar bu sefer asist yaptı, Masuaku farkı ikiye çıkardı
﻿Aboubakar bu sefer asist yaptı, Masuaku farkı ikiye çıkardı
﻿Aboubakar bu sefer asist yaptı, Masuaku farkı ikiye çıkardı
﻿İzmirli depremzedelerden konteyner kenti boşaltması istendi
﻿İzmirli depremzedelerden konteyner kenti boşaltması istendi
﻿İzmirli depremzedelerden konteyner kenti boşaltması istendi
﻿Orhan Ak: Ciddi belirsizlik var
﻿Orhan Ak: Ciddi belirsizlik var
﻿Orhan Ak: Ciddi belirsizlik var
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.