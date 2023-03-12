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Trabzonspor Adana Demirspor'a fark attı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u 4-1 yendi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 18:26
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Trabzonspor Adana Demirspor'u rahat yendi

Trabzonspor Adana Demirspor'a fark attı
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Trabzonspor, Süper Lig'de Adana Demirspor'u ağırladı.

Bordo-mavili ekip mücadeleyi 4-1 kazandı.

60. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Barrios'un kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu çeldi.

78. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1.

81. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 3-1.

88. dakikada Gomez'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Hamsik'in şutunda, kaleci Ertaç Özbir, yatarak topu çeldi.

90+4. dakikada Eren Elmalı'nın pasında yakın mesafeden uygun durumdaki Umut Bozok yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 4-1.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

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