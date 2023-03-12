Abdullah Avcı'sız Trabzonspor nasıl kazandı. Turgay Beşyıldız açıkladı

TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Bugün 12 Mart; İstiklal Marşı’mızın TBMM tarafından kabulünün 102. yılı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, saygı ve minnetle anarak başlayalım…

Yazdan kalma 25 derece sıcakta başlayan karşılaşmada, sıkıntılı sürecin devam ettiği böyle bir ortamda merak edilen, Trabzonspor’un yardımcı antrenörü Orhan Ak’ın takımını bu maça konsantre edip edemeyeceğiydi sanıyorum.

Maç pazar günü olunca, yaklaşık 25 bin Bordo Mavili taraftar ile iki otobüs dolusu Adana Demirspor taraftarı takımlarını yalnız bırakmadılar. Uzun bir aradan sonra Hamsik ve Visca’nın 21 kişilik kadrosunda yer aldığı ev sahibinde, Yusuf Yazıcı da ilk 11‘de başladı ve 8. dakikada kendine yakışır bir gol atarak, oyunun başında ev sahibini 1-0 öne geçirdi.

Ardından, son Ümraniye maçında iki topu direkten dönen Abdülkadir Ömür’ün iyi getirip attığı şut yine yan direkte patlayınca, yine bugün ters işler olacak diye düşünmedim değil. Bir pozisyonda konuk ekip adına net bir gol pozisyonu harcayan Faslı Belhanda, kısa bir süre sonra Peres’e şamarı yapıştırınca, orta hakem Abdülkadir Bitigen’in kırmızı kartı ile oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın 22. dakikasından sonra 10 kişi kalan Adana Demirspor’un teknik adamı Montella, akıllı bir iş yaptı bu arada. Yusuf Sarı ve Akintola’yı dışarı alarak oyuna Morel ve Pape Ndiaye’yi koydu. Bu değişim oyuna bu yarıda banko denge getirdi diyebilirim.

Trabzonspor kalesini sık yoklamaya başlayan Güney ekibi; 45+ uzatmada ev sahibinin ceza alanı önünde, Papa Alioune N’Diaye ile ampulün içerisinde düzgün ve sert vurunca, top filelere gitti. İşte bu an Bordo Mavililerin şok olduğu andı.

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İkinci yarıya Orhan Ak, Doğucan’ın yerine yeni transfer Lazar Markovic’i alarak başladı. Buna, Bardhi’nin yerine Umut’u da ekledi. Umut Bozok ve ilk kez Bordo Mavili formayla tanışan Sırp oyuncu Markovic ile for hattını çoğaltan Orhan Hoca, bu varyasyonlara rağmen yine kalesinde tehlikeli anlar yaşadı.

10 kişilik Adana Demirspor Takımı, oyundan hiç düşmeyerek biraz da mantalite ders verdi.

Haftalar sonra Marek Hamsik, ikinci yarının ortalarında Yusuf Yazıcı’nın yerine oyuna girmesi, ardından Eren ve aylar sonra Edin Visca’nın 90 dakikaya dahil olması işin rengini değiştirdi.

İkinci 45 dakikanın başlarında skor 1-1 iken konuk ekibin yakaladığı iki gol fırsatı var ki, olsaydı, Karadeniz ekibi çok sıkıntı yaşardı. Fakat, Hamsik ve Visca’nın oyuna dahil oluşuyla, oyun Adana Demirspor’un yarı sahasında oynanmaya başladı. Girer girmez Visca, köşe vuruşunu havada ampul gibi asılı duran Hugo’ya kargo ile gönderince, Brezilyalıya da kafayı vurmak kaldı.

Oyun tekrar ev sahibinin lehine dönmüştü. Bu golün ardından yine Visca, sol taraftan kullandığı serbest atışı direk kaleye gönderince kaleci Ertaç, sadece bu gole şapka çıkardı. Oyuna sonradan giren Umut Bozok’da, skoru 4 köşe yaparak ıslak imzayla belirledi.

Naci’nin cezalı, Serkan’ın kadroda olmadığı Trabzonspor’da; Doğukan, Bakasetas, Trezeguet, Denswil ve Gaziantep’den takımına dönen Abdülkadir Parmak, sakat olan isimlerdi. Mavi-Lacivertlilerin sakatları ise Yusuf Erdoğan ve Onyekuru idi.

Maçın son dakikalarında; yaz havası yerini hafiften gelen rüzgarla kara bulutlara bırakmasına rağmen, bu üç puanla uzun bir araya galibiyetle giren Bordo Mavililer, sahalarına tekrar döndüklerinde yeni başkan ve yeni teknik adamlarıyla ilk maçlarına çıkacaklar.