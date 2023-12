Montella'dan Türkiye için EURO 2024 yorumu: Kendimi sorumlu hissediyorum

Stefan Kuntz'un ardından göreve gelen Vincenzo Montella; Türkiye'yi, 2024 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne (EURO 2024) taşımıştı. İtalyan hoca, Ay-Yıldızlı ekibin EURO 2024'teki şansını, ülkesinin basınına anlattı.

ARTIK ÜST SEVİYE FUTBOL OYNANIR

Portekiz ve Çekya ile birlikte Play-off C Yolu'ndan gelecek ülkeyle aynı grupta yer alacak olan Türkiye'nin gruptaki durumunu değerlendiren Montella, "Artık bu seviyelerde üst düzey karşılaşmalar oynanır. Her maç zordur. Hata yapamaz, rakibi küçümseyemezsiniz. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Şu an için ilk ve tek hedefimiz budur" diye konuştu.

BİR ÜLKEYİ İÇTENLİKLE TEMSİL EDİYORUM

'İtalyan bir teknik adam olarak başka bir ülkenin milli takımını çalıştırmak nasıl bir his?' sorusuna Vincenzo Montella şu yanıtı verdi: "Bir ülkeyi içtenlikle temsil ediyorum. Bu, futbolun ötesinde bir şey. Kendimi bu ülke için yüzde yüz sorumlu hissediyorum. Her zaman bir Şampiyonlar Ligi finalini, arkadaşım olan bir antrenöre karşı oynamayı hayal etmişimdir, çünkü bu her halükarda daha az acı bir yenilgi olurdu. Aynı şey İtalya için de geçerli."