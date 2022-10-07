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  • Montrö'yü savunan amirallerin hapsi istendi. Savcı mütalaasında rütbelerinin sökülmesi de istendi

Montrö'yü savunan amirallerin hapsi istendi. Savcı mütalaasında rütbelerinin sökülmesi de istendi

Montrö Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayımladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 104 emekli amiralden 91 amiral için beraat, 12 isim için ise hapis cezası istendi. Montrö'yü savunan amirallerin rütbesinin sökülmesi istendi.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 10:32
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Montrö'yü savunan amirallerin hapsi istendi. Savcı mütalaasında rütbelerinin sökülmesi de istendi

Montrö'yü savunan amirallerin hapsi istendi. Savcı mütalaasında rütbelerinin sökülmesi de istendi
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104 emekli amiral, Nisan 2021’de, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve üniformasıyla gittiği tarikat evinde cüppe ve sarıklı fotoğraları basına sızan Tuğamiral Mehmet Sarı’ya ilişkin açıklama yaptı. Bunun üzerine “suç işlemek için anlaşma” gerekçesiyle haklarında dava açıldı.

SAVCI RAPORLU OLDUĞU GEREKÇESİYLE DURUŞMAYA KATILMAMIŞTI

Dava kapsamında ilk duruşma mart ayında, ikinci duruşma ise haziranda görüldü. İkinci duruşmada dosyanın, esas hakkında mütalaasını hazırlamak üzere savcılığa gönderilmesi kararlaştırıldı. Üçüncü duruşmada mütaalanın açıklanması beklenirken, savcı raporlu olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. 

91 İSME BERAAT, 12 İSME HAPİS CEZASI İSTENDİ

Bugün görülen dördüncü duruşmada ise 'devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak' suçundan 12 isim için hapis cezası istendi. Bu isimler arasında Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Cem Gürdeniz, Eski TESUD Başkanı Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Türker Ertürk bulunuyor. 

Hapis cezasına ilişkin 13 emekli amiralin, tarihteki darbe ve muhtıralardan ilham aldıkları, metnin Türk Milleti diye başlamasının maksatlı olduğu, geçmişteki emir komuta zinciri etkisinin kullanılmak istendiği iddia edildi.

İşte o isimler:

Alper Çetin Tezeren,

Atilla Kezek,

Atilla Kıyat,

Arif Vehbi Alpman,

Ergün Mengi,

Işık Biren,

İlker Güven,

Mustafa Özbey,

Cem Gürdeniz,

Eski TESUD Başkanı Namık Kemal Çalışkan,

Osman Metin Açımuz,

Türker Ertürk.

Hapis cezasına ilişkin 13 emekli amiralin, tarihteki darbe ve muhtıralardan ilham aldıkları, metnin Türk Milleti diye başlamasının maksatlı olduğu, geçmişteki emir komuta zinciri etkisinin kullanılmak istendiği iddia edildi

Beraat istenen isimlerin ise kasıtlarının olmadığı, düşünce açıklamasında bulundukları belirtildi.

Dava 12 Aralık'a ertelendi. 

CUMHURBAŞKANLIĞI AVUKATI: DEVLETİN VARLIĞINA KARŞI YAPILAN BİR EYLEM

Öte yandan davada bulunan Cumhurbaşkanlığı avukatı konuya ilişkin, "Basit bir emekli, yaşlı, etkisiz amirallerin fikir beyanı olarak kesinlikle kabıl edilmemeli. Hükümete hatta devletin varlığına karşı yapılan bir eylemin davasıdır. Siyasi bir dava değil. Darbe ve bildiri zihniyetiyle benzerlik gösteren zihniyet konusudur" dedi.

GÜRDENİZ'DEN İLK AÇIKLAMA 

Hakkında hapis istemi bulunan Cem Gürdeniz, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Gürdeniz, "Savcının mütalaası bana balyoz günlerini hatırlattı, o zaman da gülmüştüm şimdi de gülüyorum, tek bir hukuki gerekçeye dayanmayan, siyasi bu davada adalet aramanın bir manası yok vatanı sevmenin bedeli davalarla caydırılmaksa her şeye rağmen vatanımı sevmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı. 

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ghost
7.10.2022 11:49
Sayhan’ın intiharından önce yazdığı belirtilen notta ise “Mobbinglerle, sürgünlerle suçsuz olmama rağmen haksız soruşturmalarla beni intihara sürüklediler. Adalete inancım kalmadı .,işgalin tarifi  
 
ghost
7.10.2022 11:45
çok yazık ., !!!!!!  
 
vatan
7.10.2022 11:40
Türk Milleti diye başlamış biz hangi milletiz la akp onuda değiştirmiş duydunuz mu  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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