Montrö'yü savunduğu için hapsi istenen Mavi Vatan'ın isim babası Cem Gürdeniz'den açıklama. Savcının mütalaası bana balyoz günlerini hatırlattı

104 emekli amiral, Nisan 2021’de, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve üniformasıyla gittiği tarikat evinde cüppe ve sarıklı fotoğraları basına sızan Tuğamiral Mehmet Sarı’ya ilişkin açıklama yaptı. Bunun üzerine “suç işlemek için anlaşma” gerekçesiyle haklarında dava açıldı.

SAVCI RAPORLU OLDUĞU GEREKÇESİYLE DURUŞMAYA KATILMAMIŞTI

Dava kapsamında ilk duruşma mart ayında, ikinci duruşma ise haziranda görüldü. İkinci duruşmada dosyanın, esas hakkında mütalaasını hazırlamak üzere savcılığa gönderilmesi kararlaştırıldı. Üçüncü duruşmada mütaalanın açıklanması beklenirken, savcı raporlu olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

91 İSME BERAAT, 12 İSME HAPİS CEZASI İSTENDİ

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre bugün görülen dördüncü duruşmada ise 'devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak' suçundan 12 isim için hapis cezası istendi.

Bu isimler arasında Alper Çetin Tezeren, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Ergün Mengi, Işık Biren, İlker Güven, Mustafa Özbey, Cem Gürdeniz, Eski TESUD Başkanı Namık Kemal Çalışkan, Osman Metin Açımuz, Türker Ertürk bulunuyor.

Hapis cezasına ilişkin 13 emekli amiralin, tarihteki darbe ve muhtıralardan ilham aldıkları, metnin Türk Milleti diye başlamasının maksatlı olduğu, geçmişteki emir komuta zinciri etkisinin kullanılmak istendiği iddia edildi.

İşte o isimler:

Alper Çetin Tezeren,

Atilla Kezek,

Atilla Kıyat,

Arif Vehbi Alpman,

Ergün Mengi,

Işık Biren,

İlker Güven,

Mustafa Özbey,

Cem Gürdeniz,

Eski TESUD Başkanı Namık Kemal Çalışkan,

Osman Metin Açımuz,

Türker Ertürk.

Hapis cezasına ilişkin 13 emekli amiralin, tarihteki darbe ve muhtıralardan ilham aldıkları, metnin Türk Milleti diye başlamasının maksatlı olduğu, geçmişteki emir komuta zinciri etkisinin kullanılmak istendiği iddia edildi

Beraat istenen isimlerin ise kasıtlarının olmadığı, düşünce açıklamasında bulundukları belirtildi.

Dava 12 Aralık'a ertelendi.

CUMHURBAŞKANLIĞI AVUKATI: DEVLETİN VARLIĞINA KARŞI YAPILAN BİR EYLEM

Öte yandan davada bulunan Cumhurbaşkanlığı avukatı konuya ilişkin, "Basit bir emekli, yaşlı, etkisiz amirallerin fikir beyanı olarak kesinlikle kabıl edilmemeli. Hükümete hatta devletin varlığına karşı yapılan bir eylemin davasıdır. Siyasi bir dava değil. Darbe ve bildiri zihniyetiyle benzerlik gösteren zihniyet konusudur" dedi.

GÜRDENİZ'DEN İLK AÇIKLAMA

Hakkında hapis istemi bulunan Cem Gürdeniz, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Gürdeniz, "Savcının mütalaası bana balyoz günlerini hatırlattı, o zaman da gülmüştüm şimdi de gülüyorum, tek bir hukuki gerekçeye dayanmayan, siyasi bu davada adalet aramanın bir manası yok vatanı sevmenin bedeli davalarla caydırılmaksa her şeye rağmen vatanımı sevmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI AVUKATI: DEVLETİN VARLIĞINA KARŞI YAPILAN BİR EYLEM

Öte yandan davada bulunan Cumhurbaşkanlığı avukatı konuya ilişkin, "Basit bir emekli, yaşlı, etkisiz amirallerin fikir beyanı olarak kesinlikle kabıl edilmemeli. Hükümete hatta devletin varlığına karşı yapılan bir eylemin davasıdır. Siyasi bir dava değil. Darbe ve bildiri zihniyetiyle benzerlik gösteren zihniyet konusudur" dedi.

ATİLLA KEZEK VE CEM GÜRDENİZ'DEN İLK AÇIKLAMA

Duruşma sonrası Cumhuriyet'e açıklamada bulunan Atilla Kezek, "Suç işlemedik, vicdanımız rahat. Adalet toplumun vicdanıdır. Türk adaletine güveniyoruz" diye konuştu.

Hakkında hapis istemi bulunan Cem Gürdeniz ise Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Gürdeniz, "Savcının mütalaası bana balyoz günlerini hatırlattı, o zaman da gülmüştüm şimdi de gülüyorum, tek bir hukuki gerekçeye dayanmayan, siyasi bu davada adalet aramanın bir manası yok vatanı sevmenin bedeli davalarla caydırılmaksa her şeye rağmen vatanımı sevmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN ERSÖZ'DEN AÇIKLAMA

Duruşma sonrası Twitter hesabından açıklama yapan avukat Hüseyin Ersöz, "Savcı, 91 sanık için Beraat, 12 sanık için Mahkumiyet Kararı talep etti. Aynı WhatsApp Grubunda yer alan kişiler arasında ayrım yapması hakkaniyete aykırı bir yaklaşım. İfade Hürriyeti koruması altındaki bir açıklamadan, herkes hakkında Beraat istenmeliydi. Emekli Amiraller Basın Duyurusu Davası’nda bugün Savcının Esasa İlişkin Mütalaasını açıklaması bekleniyor. Geçen duruşma, Savcı mazeret bildirdiğinden mütalaa dosyaya sunulamamış, Mahkeme Başkanının “davayı Ekim ayında bitirmek istiyoruz” sözü tartışma yaratmıştı. Mütalaaya Karşı Savunmalar için duruşma önce 17 Ekim’e bırakıldı. Avukatların itirazı üzerine, 12 Aralık olarak belirlendi. 23 Aralık’a kadar savunmaların tamamlanması ve Mahkemenin Kararını açıklanması bekleniyor" ifadelerini kullandı.