29 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Juventus'a Monza darbesi

İtalya'da Juventus kendi sahasında Monza'ya 2-0 yenildi

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 19:33
Takip Et

Monza Juventus'u devirdi

Juventus'a Monza darbesi
+
Aa
-

İtalya Serie A'da 21. hafta karşılaşmasında Juventus, kendi sahasında Monza'ya 2-0 yenildi.

Mali konular nedeniyle aldığı cezanın ardından 15 puanı silinen Juventus bir darbe daha yemiş oldu.

Monza'nın gollerini 18. dakikada Patrick Ciurria, 39. dakikada Dany Mota kaydetti.

Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Juventus 23 puanda kaldı. Yenilmezlik serisi 6 maça çıkan Monza ise 26 puana yükseldi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
1
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
﻿Nurgül Yeşilçay yıllar öncesine götürdü
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
2
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
﻿Erdoğan üçüncü kez aday olursa ne yapacaklar? İYİ Parti YSK Temsilcisi canlı yayında açıkladı
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
3
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
﻿Şansızlığını kıramadı. Bayern Münih Frankfurt ile puanları paylaştı
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
4
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
﻿Inter'de Lautaro Martinez fırtınası. Cremonese'yi yıktı
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
5
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
6
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Dışişleri’nden ‘misilleme’: Avrupa ve ABD için seyahat uyarısı
﻿ABD'li politikacıdan flaş F-16 açıklaması: Biden Erdoğan'a seçimden önce zafer sunmak istemez
7
﻿ABD'li politikacıdan flaş F-16 açıklaması: Biden Erdoğan'a seçimden önce zafer sunmak istemez
﻿ABD'li politikacıdan flaş F-16 açıklaması: Biden Erdoğan'a seçimden önce zafer sunmak istemez
﻿Yılmaz Vural: Allah'a çok şükür
﻿Yılmaz Vural: Allah'a çok şükür
﻿Yılmaz Vural: Allah'a çok şükür
﻿Tarım Bakanı Kirişci: Yusufeli Barajı'nın toplam maliyeti 34 milyar TL
﻿Tarım Bakanı Kirişci: Yusufeli Barajı'nın toplam maliyeti 34 milyar TL
﻿Tarım Bakanı Kirişci: Yusufeli Barajı'nın toplam maliyeti 34 milyar TL
﻿MSB'den ‘29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü’ paylaşımı
﻿MSB'den ‘29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü’ paylaşımı
﻿MSB'den ‘29 Ocak Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü’ paylaşımı
﻿TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
﻿TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
﻿TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.