Juventus'a Monza darbesi

İtalya Serie A'da 21. hafta karşılaşmasında Juventus, kendi sahasında Monza'ya 2-0 yenildi.

Mali konular nedeniyle aldığı cezanın ardından 15 puanı silinen Juventus bir darbe daha yemiş oldu.

Monza'nın gollerini 18. dakikada Patrick Ciurria, 39. dakikada Dany Mota kaydetti.

Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Juventus 23 puanda kaldı. Yenilmezlik serisi 6 maça çıkan Monza ise 26 puana yükseldi.