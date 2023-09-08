Moody's’ten Türkiye için ‘maraton’ değerlendirmesi: Dengesizlikler azaltılmalı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'nin geleneksel ekonomi politikalarını yeniden benimsemesinin, buna sadık kalındığı sürece, daha güçlü bir kredi notu açısından olumlu olduğu belirtildi.

Moody's analisti Dietmar Hornung, "Bu değişim açıkça kredi açısından olumlu. Ancak hala önemli belirsizlikler var" yorumunu yaptı.

"Seçimden bu yana gördüğümüz hamleler cesaret verici ancak önümüzdeki zorluklar karmaşık" diyen Hornung, bu yıl yüzde 65'e yükselmesi beklenen enflasyonu düşürmenin ve diğer "birikmiş dengesizlikleri" gidermenin zorlu bir görev olduğunu vurguladı.

"DENGESİZLİKLER AZALTILMALI"

"Not görünümümüz durağan, aşağı yönlü önemli bir risk görmüyoruz, ancak değişikliklerin olumlu etkilerini görmek zaman alacak" diyen Hornung, olumlu bir görünüme geçiş ya da tam bir not artırımı gibi herhangi bir not hamlesinin olası zamanlaması hakkında ise, "Bu bir koşu değil, bir maraton. Daha ortodoks bir politika geçmişine ve birikmiş dengesizliklerin azaltılmasına ihtiyacımız var" diye konuştu.