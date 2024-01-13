Moody's'ten Türkiye kararı: Not görünümü ‘pozitif’e çevrildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, takvim dahilinde Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmeye gitti.

Türkiye'nin kredi notu "B3" olarak teyit edilirken, daha önce "durağan" olan not görünümü ise "pozitif"e yükseltildi.

Kuruluştan yapılan açıklamada, görünümün pozitife çekilmesindeki temel nedeninin para politikasındaki değişim olduğu belirtildi.

Manşet enflasyonun kısa vadede artabileceği belirtilen açıklamada, ancak enflasyon dinamiklerinin değişmeye başladığına dair işaretler olduğu ve bunun da ‘para politikasının güvenilirliğini ve etkinliğini yeniden kazandığının göstergesi’ olduğu kaydedildi.

Her iki durumun da ülkenin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltacağı vurgulanarak parasal sıkılaştırmanın, Türkiye'nin büyük dış dengesizliğinin azaltılması ve Merkez Bankasının döviz rezervlerinin yeniden yapılandırılması olasılığını da artırdığına işaret edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunu etkileyebilecek faktörlere değinilerek, mevcut para politikası duruşunun yaklaşan yerel seçimler sonrasında da sürdürülmesi ile büyümenin yavaşlaması, enflasyonun düşmesi ve makroekonomik dengesizlerin azalmasına ilişkin kanıtlar görülmesi durumunda, ülkenin notunun yükseltilebileceği belirtildi.

Derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, pozitif görünüm dikkate alındığında ülkenin kredi notunun düşürülmesinin pek olası gözükmediği ifade edildi.

Ağustos 2022’de Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dışı değerlendirmeye giden Moody's, kredi notunu "B3" olarak güncellemiş, not görünümünü de "durağan"a çevirmişti.