Trakya için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; rüzgarın, Trakya çevrelerinde yarın ve cuma günü güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına (60-80 km/saat) olarak esmesinin beklendiği kaydedildi.
Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı. (AA)
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.