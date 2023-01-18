Trakya için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; rüzgarın, Trakya çevrelerinde yarın ve cuma günü güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yer yer fırtına (60-80 km/saat) olarak esmesinin beklendiği kaydedildi.

Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı. (AA)