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Moto Edge 40 Pro özellikleri ortaya çıktı

Motorolla'nın Moto Edge 40 Pro telefon modeli özellikleri belli oldu.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 09:56
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Moto Edge 40 Pro telefon modelinin özellikleri sızdırıldı

Moto Edge 40 Pro özellikleri ortaya çıktı
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Motorolla yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Motorola Moto Edge 40 Pro özellikleri de ortaya çıktı.

MOTO EDGE 40 PRO ÖZELLİKLERİ

Motorola, Moto Edge 40 Pro’nun lansmanını resmi olarak onaylamadı. Ancak, telefonun 2023 Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor.

Moto Edge 40 Pro’nun, Çin versiyonu olan X40 modeliyle aynı özelliklere sahip olacağı belirtildi. Yeni model, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle tanıtılacak.

6.67 inç ekran ile karşımıza çıkacağı belirtilen cihaz, FullHD Plus çözünürlük sunacak. Cihazın 165Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED panel ile tanıtılacağını belirtmekte fayda var.

DEPOLAMA

Motorola, X40 modelinde 8 GB/12 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama seçenekleri sunuyor. Şirketin global versiyon olan Moto Edge Pro’da sadece 12 GB/256 GB ile kullanıcıların karşısına çıkacağı belirtiliyor.

Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı bilinen cihazda 50 Megapiksel OIS destekli ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 Megapiksel telefoto lens kullanılacak. Öz çekim kamerası için 60 Megapiksel lense yer verileceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

Cihazın kutudan Android 13 işletim sistemiyle çıkacağını belirten analistler, ekran içi parmak izine de yer verileceğini açıkladı. Moto Edge 40 Pro modelinde 125W kablolu ve 15W kablosuz hızlı şarj destekli 4.600 mAh bataryaya yer verilecek.

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