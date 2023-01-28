OnePlus Pad'in özellikleri sızdırıldı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, OnePlus OnePlus Pad’i 7 Şubat’ta tanıtacak. Ancak tanıtımdan önce modelin özellikleri sızdı.

ÖZELLİKLERİ

OnePlus Pad modeli, gücünü Snapdragon 865 işlemciden alacak. İşlemcide 1 adet 2.84GHz Kryo 585 Prime (Cortex-A77) 3 adet 2.42GHz Kryo 585 Gold (Cortex-A77) ve 4 adet 1.8GHz Kryo 585 Silver (Cortex-A55) çekirdek bulunuyor. 7nm teknolojisiyle üretilen işlemcinin grafik arabiriminde ise Adreno 650 yer alıyor.

Cihazın ekranında ise 12.4 inç FullHD Plus OLED panel kullanıldı. Henüz açıklanmasada HDR10 Plus teknolojisinin de yer alacağı tahmin ediliyor.

6 GB RAM

Şirket, ilk tablet modeli olan OnePlus Pad’de 6 GB RAM kullanacak. Cihazın depolama kapasitesi henüz bilinmiyor.

İkili arka kamera dizilimine sahip olacağı belirtilen modelde 13 Megapiksel ana kamera ve 5 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alacak. Bununla birlikte ön kamerada 8 Megapiksel lens kullanılacak.

Cihazın Android 12L işletim sistemiyle geleceği biliniyor. OnePlus Pad, Çin pazarında 2.999 yuan (yaklaşık 443 dolar) fiyat etiketine sahip olacak.