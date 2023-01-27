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Google’dan mobil tasarımla ilgili güncelleme. Yeni görünümü ortaya çıktı

Google mobil uygulamasının tasarımı değiştiriyor. İşte ayrıntılar

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 16:27
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Google mobil tasarımı değiştirdi. İşte yeni görünümü

Google’dan mobil tasarımla ilgili güncelleme. Yeni görünümü ortaya çıktı
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Dev arama motoru Google, mobil tasarımla ilgili değişikliğe gidiyor. Google yeni Material You tasarımını test ediyor.

YENİ TASARIM

Uygulamanın yeni tasarımının detayları ortaya çıkmaya başladı. Google uygulamasının yeni tasarımında öncelikle arama motorunun hemen altında yer alacak küçük kutular içinde öneriler yer alacak.

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, bu kutularda kullanıcıların arayabileceği arama önerileri bulunacak. Kutular sayesinde Google kullanıcıları, herhangi bir arama yapmadan pratik bir şekilde arama motorundan bilgi edinecek.

PROFİL FOTOĞRAFI

Tasarım değişikliğinde Google hesabının profil fotoğrafındaki farklılık de göze çarpıyor. Önceden şirket tarafından belirlenen herhangi bir tek renk profil fotoğrafı çerçevesinde kullanılırken şu anda Google’ın marka renkleri olan kırmızı, mavi, yeşil ve sarı profil fotoğrafını çeviriyor.

Tasarım konusuna gözle görülür bir diğer değişkenlik ise genel olarak yazı tipinde var. Değişen yazı tipi sayesinde Google uygulamasındaki Ayarlar seçenekleri birbirinden daha kolay ayırt edilecek.

KARANLIK TEMA

Son olarak bir de AMOLED ekran özelliğine sahip akıllı telefon kullanıcıları için geldi. AMOLED ekranlı akıllı telefon kullanıcıları artık tamamen karanlık temada tamamen siyah ekrana sahip olacak. Google Android mobil tasarımına ek olarak masaüstü sürümde olduğu gibi profil fotoğrafına tıklayarak hesap değiştirme seçeneğini de sunacak.

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