Microsoft Edge 109 güncellenmesini yayınladı. İşte gelen değişiklikler

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, yazılım devi Microsoft yeni bir güncelleme yaptı. Microsoft Edge’yi 109 sürümüne güncelledi.

Güncelleme beraberinde yeni özellikler, hata düzeltmeleri ve güvenlik yamalarını getiriyor.

Yeni sürüm tarayıcının kendisi tarafından indirilip yüklendiği için ekstra bir şey yapılmasında erek yok. Sadece yeniden başlatılması yeterli.

Güncelleme tarayıcıyı bilgisayar korsanlığına karşı savunmasız hale getiren CVE-2023-21775 ve CVE-2023-21796 güvenlik yamalarını içeriyor.

KELİME VE CÜMLE TAHMİNİ YAPABİLİYOR

Microsoft Edge 109'un kararlı sürümü kullanıcıların daha hızlı ve daha az hatayla yazmasına yardımcı olacak kullanışlı bir özelliğe sahip oldu. Tarayıcı artık web sayfalarındaki metin alanları için kelime ve cümle önerileri sunabiliyor.

BAZI ÖZELLİKLER ÜLKELERLE SINIRLI

Metin tahmin özelliğinin şimdilik ABD, Hindistan ve Avustralya'da yalnızca İngilizce olarak kullanılabiliyor. Dil desteği gelecek sürümlerle birlikte daha da genişletilecek. Edge 109 ayrıca TLS sunucu sertifikası doğrulamasıyla alakalı bazı değişiklikler de içeriyor.