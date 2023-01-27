Coca-Cola telefon geliyor. İşte tasarımı ve özellikleri

ABD’li içecek markası Coca-Cola da telefon sektörüyle ilgili bir adım attı. Geçtiğimiz günlerde render görselleri ortaya çıkan Coca-Cola imzalı akıllı telefonla ilgili yeni detaylar geldi.

HANGİ ÜLKELERDE SATILACAK?

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Coca-Cola’nın yaklaşan akıllı telefon için hangi üreticiyle ortaklık gerçekleştirdiği henüz açıklanmadı, ancak sızdırılan render görsellerine bakıldığında cihazın Realme 10 modeline benzerlik gösterdiğini söylemek mümkün.

TASARIMI

Model, Coca-Cola temasını yansıtacak. Yani tasarımıyla ve sistem arayüzüyle Coca-Cola kırmızısına işaret edecek. Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak ortaklık onayının ve tanıtımın bu çeyrekte yapılması bekleniyor. Son olarak Hindistan pazarına özel olacağını belirtelim.

REALME 10 4G ÖZELLİKLERİ

Realme 10 4G, gücünü MediaTek tarafından üretilen Helio G99 işlemciden alıyor. 6nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2 adet 2.2 GHz ARM Cortex-A76 ve 6 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdek bulunuyor. Grafik arabirimi tarafında ise Valhall mimarisinin kullanıldığı Mali-G57 MC2 mevcut.

6.4 inç ekran ile karşımıza çıkan cihaz, uygun fiyatlı olmasına rağmen 90 Hz tazeleme hızı sunuyor. Ekran panelinin AMOLED olduğunu belirtmekte fayda var.

Realme 10 4G modelinde 8 GB dinamik RAM desteği sunacağını açıklandı. 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere 3 farklı LPDDR4X RAM seçeneği bulunuyor. Bununla birlikte, depolama tarafında 64 GB, 128 GB ve 256 GB UFS 2.2 hafıza seçeneği mevcut.