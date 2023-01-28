Akıllı telefonlardaki 66 tehlikeli uygulama. Telefonunuzda varsa hemen silin

203 tehlikeli uygulamanın kullanıcıların kart bilgilerini çaldığı ve kişisel hesapları ele geçirebildiği iddia edildi.
Gerçek Gündem’de yer alan bilgilere göre, Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı (DES) ve Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (NCSA) tarafından yakın zamanda yapılan araştırma, Android ve iOS‘ta 203 tehlikeli uygulamayı açığa çıkardı.
Kötü amaçlı yazılım içerdiği tespit edilen bu uygulamalar, banka hesaplarınızı boşaltmak ve kişisel verilerinizi çalmak için kullanılabiliyor.
MOBİL BANKACILIĞA DİKKAT
Araştırmacılara göre 203 kötü amaçlı yazılım, kullanıcılara çeşitli yollardan saldırıyor. Kimlik avı saldırısına karşı Android ve iOS sahiplerini uyaran Bakan Thanakamanusorn, mobil bankacılık uygulamalarındaki hesapların tek bir cihazda kullanılması gerektiğini söyledi.
TEHLİKELİ UYGULAMALARDAN 66 TANESİ AÇIKLANDI:
1-4K Pro Kamera
2- 4K Wallpappers Auto Changer
3- Advanced SMS
4- aipic-Magic Photo Editor
5- All Good PDF Scanner
All Language Translate
7- All Photo Translator
8- Art Filters
9- Astro+Horoscope&Astrology
10- Astroline: The Daily Horoscop
Auto Sticker Maker Studio
12- Avatar Maker Character Creator
13- Baby Sticker Track Milestones
14- Bass Booster Volume Power Amp
15- Battery Charging Animations Battery Wallpapper
Battery Charging Animations Bubble Effects
17- Beat,ly Music Video Maker
18- Beat maker pro
19- Beauty Filter
20- Blood Pressure Checker
Blood Pressure Diary
22- Blue Scanner
23- Blur image
24- Caller Theme
25- CallMe Phone Times
Call Skins
27- Camera Translator
28- Care Message
29- Cartoons Me
30- Cashe Cleaner
Chat Online
32- Chat SMS
33- Chat Txt SMS
34- Classic Emoji Keyboard
35- Classic Game Messenger
Coco camera V 1.1
37- Come Messenger
38- Contact Background
39- Cool Keyboard
40- Cool Messages
Creative 3D Launcher
42- Creative Emoji Keyboard
43- Custom Themed Keyboard
44- Cut, Paste
45- Dazz Cam-D3D Photo Effect
Themes Photo Keyboard
47- Timestamp Camera
48- ToonApp Cartoon Photo Editor
49- Translate Camera-Speak On
50- Translator Guru: Voice&Text
UltraFX: Effect Video Maker
52- Unicc QR Scanner
53- Unique Keyboard
54- Universal PDF Scanner
55- Vanilla Snap Camera
56- Video Puzzles-Magic Puzzle
57- Ringtones HD-Ringtone Maker
58- VOCHI-Video Effect Editor
59- Volume Booster Hearing Aid
60- Volume Booster Louder Sound Equalizer
61- Water Reminder
62- WeDrum: Drums, Real Drum Games
63- Widget PLUS+ - Photo&Weather
64- Wow Beauty Camera
65- Wow Translator
66- YouToon-All Cartoon Effect
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