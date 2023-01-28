Akıllı telefonlardaki 66 tehlikeli uygulama. Telefonunuzda varsa hemen silin

203 tehlikeli uygulamanın kullanıcıların kart bilgilerini çaldığı ve kişisel hesapları ele geçirebildiği iddia edildi.

Gerçek Gündem’de yer alan bilgilere göre, Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı (DES) ve Ulusal Siber Güvenlik Ajansı (NCSA) tarafından yakın zamanda yapılan araştırma, Android ve iOS‘ta 203 tehlikeli uygulamayı açığa çıkardı.

Kötü amaçlı yazılım içerdiği tespit edilen bu uygulamalar, banka hesaplarınızı boşaltmak ve kişisel verilerinizi çalmak için kullanılabiliyor.

MOBİL BANKACILIĞA DİKKAT

Araştırmacılara göre 203 kötü amaçlı yazılım, kullanıcılara çeşitli yollardan saldırıyor. Kimlik avı saldırısına karşı Android ve iOS sahiplerini uyaran Bakan Thanakamanusorn, mobil bankacılık uygulamalarındaki hesapların tek bir cihazda kullanılması gerektiğini söyledi.

TEHLİKELİ UYGULAMALARDAN 66 TANESİ AÇIKLANDI:

1-4K Pro Kamera

2- 4K Wallpappers Auto Changer

3- Advanced SMS

4- aipic-Magic Photo Editor

5- All Good PDF Scanner

All Language Translate

7- All Photo Translator

8- Art Filters

9- Astro+Horoscope&Astrology

10- Astroline: The Daily Horoscop

Auto Sticker Maker Studio

12- Avatar Maker Character Creator

13- Baby Sticker Track Milestones

14- Bass Booster Volume Power Amp

15- Battery Charging Animations Battery Wallpapper

Battery Charging Animations Bubble Effects

17- Beat,ly Music Video Maker

18- Beat maker pro

19- Beauty Filter

20- Blood Pressure Checker

Blood Pressure Diary

22- Blue Scanner

23- Blur image

24- Caller Theme

25- CallMe Phone Times

Call Skins

27- Camera Translator

28- Care Message

29- Cartoons Me

30- Cashe Cleaner

Chat Online

32- Chat SMS

33- Chat Txt SMS

34- Classic Emoji Keyboard

35- Classic Game Messenger

Coco camera V 1.1

37- Come Messenger

38- Contact Background

39- Cool Keyboard

40- Cool Messages

Creative 3D Launcher

42- Creative Emoji Keyboard

43- Custom Themed Keyboard

44- Cut, Paste

45- Dazz Cam-D3D Photo Effect

Themes Photo Keyboard

47- Timestamp Camera

48- ToonApp Cartoon Photo Editor

49- Translate Camera-Speak On

50- Translator Guru: Voice&Text

UltraFX: Effect Video Maker

52- Unicc QR Scanner

53- Unique Keyboard

54- Universal PDF Scanner

55- Vanilla Snap Camera

56- Video Puzzles-Magic Puzzle

57- Ringtones HD-Ringtone Maker

58- VOCHI-Video Effect Editor

59- Volume Booster Hearing Aid

60- Volume Booster Louder Sound Equalizer

61- Water Reminder

62- WeDrum: Drums, Real Drum Games

63- Widget PLUS+ - Photo&Weather

64- Wow Beauty Camera

65- Wow Translator

66- YouToon-All Cartoon Effect