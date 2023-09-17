Motokurye ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Arnavutköy’de sipariş götüren motokurye ile hafif ticari araç kazaya karıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralanırken yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Motokurye ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Fatih Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün motosikletli bir kurye sipariş götürmek için cadde üzerinde seyir halindeyken yine aynı cadde üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu motosikletten savrularak yere düşen kurye yaralandı. Yaralanan kurye ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Görüntülere kazaya karışan motosikletlinin savrularak yere düştüğü, çevredeki vatandaşların ise yardıma koştuğu anlar yansıdı.

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