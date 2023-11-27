Yağmurlu havada gelen siparişe böyle isyan etti. "Yüzerek geliyorum yüzerek"

Şiddetli fırtına ve sağanak yağış birçok şehri etkisi altına aldı. Gelen siparişi teslim etmek için yola çıkan motorlu kurye sosyal medyada isyan etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yağmurlu havada gelen siparişe böyle isyan etti. "Yüzerek geliyorum yüzerek"

Birçok şehirde olumsuz etkiler yaratan olumsuz hava koşullarına dair haberler gelmeye devam ediyor. Tüm bunların dışında motokuryeler bazı sokakları sel basmasına rağmen siparişleri yetiştirmek için çalışmaya devam etti.

KURYE İSYAN ETTİ

Yağmurlu havada gelen siparişe bir motorlu kurye böyle isyan etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Sokaklar sular içerisindeyken yola çıkan bir kurye ise sinirlerine hakim olamadı ve o anları kaydetti.

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"YÜZEREK GELİYORUM YÜZEREK"

“Siparişim nerede kaldı diyor hala, yüzerek geliyorum yüzerek!” şeklinde derdini anlatmaya çalışan kuryeye kimi sosyal medyadan destek verdi kimi ise bu işi kendisinin seçtiğini söyleyerek kuryenin isyanını yersiz bulduğunu dile getirdi.

Kimi de 'Kurye haklı gibi görünsede suçlu olan siparişi veren değil. Bu havada araba yerine motorla gönderen iş yerinde' diyerek iş yeri sahibini suçladı.

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