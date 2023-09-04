Motor kısmından yanmaya başlayan aracı vatandaşlar söndürdü

Sultangazi'de park halindeki LPG’li otomobilin motor kısmından çıkan alevler çevre esnafı ve vatandaşların müdahalesi sonucu söndürüldü. Patlama tehlikesi olan otomobil çevrede büyük panik yarattı.

KAYNAK: İHA
Motor kısmından yanmaya başlayan aracı vatandaşlar söndürdü

Olay dün akşam saat 22.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan otomobilin motor kısmından bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.

Aracının yandığını gören sürücü bir yandan alevleri söndürmeye çalışırken bir yandan da vatandaşlardan yardım istedi.

Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken çevre esnafı ise yangın tüpleri ve su dökerek alevleri söndürmeye çalıştı.

Bütün uğraşlara rağmen alevler sönmeyince vatandaşlar evlerinden getirdikleri yangın tüpleri ile müdahale de bulundu.

Yangın vatandaşlar tarafından güçlükle söndürülürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Tamamen söndürülen otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi hakkında çalışma başlatıldı.

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