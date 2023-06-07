Motorine 'Haşırt dı bilekbord' zammı geldi. Seçim geçti reklamlar bitti gerçekler başladı

Editör: Ayşe Memiş

Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandı, seçimi Erdoğan kazandı. Seçimlerin ardından dolar fırladı. An itibariyle dolar 22. 73 seviyelerinde ilerliyor. Doların ani yükselişiyle Türk Lirası da değer kaybetmeye devam ediyor.

Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik de sürüyor.

Dolar kurundaki yükseliş pompa fiyatlarına da yansıdı. Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1lira 36 kuruş zam geldi.

Zammın ardından;

İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre fiyatı 20.79 liraya,

Anadolu yakasında 20.73 liraya

Ankara'da 21.16 liraya,

İzmir'de 21.29 liraya,

Bursa'da 21.21 liraya,

Adana'da 21.52 liraya,

Diyarbakır'da ise 21.87 liraya çıktı.

SEÇİMİN HEMEN ARDINDAN DA BENZİNE 66 KURUŞLUK ZAM GELMİŞTİ

Seçimin ertesi günü benzinin litre fiyatında 66 kuruşluk zam gelmişti. Seçimden birkaç gün önce de 76 kuruşluk artış olmuştu.

Şu anlık benzin fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor.