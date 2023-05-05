Motorinden sonra benzine de seçim indirimi geliyor. Deponuzu yarın doldurun

Editör: Erhan SONGÜL

Brent petrolün fiyatının artmasını gerekçe göstererek motorin ve benzine zam üstüne zam yapan hükümet 9 gün sonra sandık başına gidecek vatandaşlara mavi boncuk dağıtmaya devam ediyor.

73.53'e kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatını dikkate almayan hükümet dün motorine 1 lira 30 kuruş indirim yapmıştı. Bugün de motorine 49 kuruş daha indirim uygulandı.

Motorin İstanbul Anadolu Yakası'nda 17 lira 92 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 17 lira 98 kuruşa, Ankara'da 18 lira 34 kuruşa İzmir'de 18 lira 42 kuruşa depolara dolduruluyor.

İndirim benzine uygulanmadı. Hükümet benzinli araç sahiplerinin isyan etmesine engel olmak için bu gece yarısı saatler 00.01'i gösterdiğinde 1 lira 6 kuruş indirim yapacak.

Son dakika değişikliği olmazsa indirim pompaya yansıyacak ve benzinin de litresi 20 TL'nin altına düşecek.

Benzinin litresi şu an İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 36 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 41 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 20 lira 76 kuruşa satılıyor.

1 lira 6 kuruşluk indirim sonrası benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19 lira 30 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 19 lira 35 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 19 lira 70 kuruşa depolara doldurulacak.

İndirimlerin seçim için yapıldığını belirten bir araç sahibi "Benzin ve motorindeki indirimler seçime kadar sürür. Kuruş da olsa uygulanır. Ama seçim sonrası zamlar okkalı seçilde gelir. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırsa ondan önce de indirim yapılır. Seçim biter bitmez zamlar kallavi şekilde yapılır. Ama beyni çalışan bunları görebilir" dedi.