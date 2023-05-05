Motorinden sonra benzine de seçim indirimi geliyor. Deponuzu yarın doldurun

Brent petrolün varil fiyatının 73.53 dolara yükselmesi bile motorine 49 kuruşluk indirimcik olarak yansıdı. Benzine de bu gece yarısı saat 00.01'i gösterdiğinde 1 lira 6 kuruş indirim yapılacak. Benzin fiyatı 20 TL'nin altına düşecek.

Motorinden sonra benzine de seçim indirimi geliyor. Deponuzu yarın doldurun

Editör: Erhan SONGÜL

Brent petrolün fiyatının artmasını gerekçe göstererek motorin ve benzine zam üstüne zam yapan hükümet 9 gün sonra sandık başına gidecek vatandaşlara mavi boncuk dağıtmaya devam ediyor.

73.53'e kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatını dikkate almayan hükümet dün motorine 1 lira 30 kuruş indirim yapmıştı. Bugün de motorine 49 kuruş daha indirim uygulandı.

Motorin İstanbul Anadolu Yakası'nda 17 lira 92 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 17 lira 98 kuruşa, Ankara'da 18 lira 34 kuruşa İzmir'de 18 lira 42 kuruşa depolara dolduruluyor.

İndirim benzine uygulanmadı. Hükümet benzinli araç sahiplerinin isyan etmesine engel olmak için bu gece yarısı saatler 00.01'i gösterdiğinde 1 lira 6 kuruş indirim yapacak.

Son dakika değişikliği olmazsa indirim pompaya yansıyacak ve benzinin de litresi 20 TL'nin altına düşecek.

Benzinin litresi şu an İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 20 lira 36 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 20 lira 41 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 20 lira 76 kuruşa satılıyor.

1 lira 6 kuruşluk indirim sonrası benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 19 lira 30 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 19 lira 35 kuruşa, Ankara ve İzmir'de 19 lira 70 kuruşa depolara doldurulacak.

İndirimlerin seçim için yapıldığını belirten bir araç sahibi "Benzin ve motorindeki indirimler seçime kadar sürür. Kuruş da olsa uygulanır. Ama seçim sonrası zamlar okkalı seçilde gelir. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalırsa ondan önce de indirim yapılır. Seçim biter bitmez zamlar kallavi şekilde yapılır. Ama beyni çalışan bunları görebilir" dedi.

motorin.jpg

popo.jpg

Öne Çıkanlar
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Son Haberler
4 ayda 376 bine yakın gıda denetimi yaptı Ekonomi
4 ayda 376 bine yakın gıda denetimi yaptı
Kabak çekirdeğinin faydaları neler? Kabak çekirdeği zararlı mıdır? Keşfet
Kabak çekirdeğinin faydaları neler? Kabak çekirdeği zararlı mıdır?
EYT’de büyük adaletsizlik! Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişiyi etkiliyor Ekonomi
EYT’de büyük adaletsizlik! Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişiyi etkiliyor
Uzmanı açıkladı. Eşler arasındaki sorun bu hastalığı tetikliyor Sağlık
Uzmanı açıkladı. Eşler arasındaki sorun bu hastalığı tetikliyor
İsveç tarihinde bir ilk! PKK/YPG için para toplayan kişi yargılanacak... Dünya
İsveç tarihinde bir ilk! PKK/YPG için para toplayan kişi yargılanacak...
Marmaris'te Tazelenme Üniversitesi Korosu’ndan halk müziği konseri Kültür Sanat
Marmaris'te Tazelenme Üniversitesi Korosu’ndan halk müziği konseri
Kırşehir Belediyesi’nden 10 adet geri dönüşüm malzemesi getirene hediye fide Güncel
Kırşehir Belediyesi’nden 10 adet geri dönüşüm malzemesi getirene hediye fide